Con Damián Pizarro como protagonista, Colo Colo venció por 3-0 a Unión La Calera y con ello, empieza a recuperar terreno en el Campeonato Nacional. El capitán albo, Esteban Pavez, no dudó en respaldar al joven delantero, figura y autor de un doblete en el mencionado cotejo.

En diálogo con los medios, el volante mostró su alegría, al sentirse “en lo personal, estoy muy contento por que Damián haya logrado convertir, este año no le había tocado”.

Fue ahí, cuando lanzó un fuerte alegato. “Este año también inventaron cosas de la prensa, de que por qué no lo ponían y esas cosas que, de verdad, a mí me ponen un poco mal, porque inventan cosas, siempre he dicho que me pregunten a mí”, dijo Pavez sobre la situación de Damián Pizarro.

“Fueron que no había venido a entrenar, que había llegado tarde, cosas que nunca fueron así. Como siempre se los digo: si quieren preguntarme algo, pregúntenme directo. No me gusta eso que inventen cosas, sobre todo con jugadores de casa”, complementó.

A su vez, el jugador del ‘Cacique’ recalcó que Pizarro “está vendido a Italia, va a ser un jugador de selección“.

“No sé si (los inventos) afectará su rendimiento, pero obviamente que (a Damián Pizarro) le afecta, hoy en día, creo que lo que hablan ustedes es muy importante para la gente, las redes sociales hoy son muy salvajes y sabemos que a los más chicos les afecta“, apuntó.

“Ojalá que no se inventen más cosas y hoy hay que ver lo positivo, que hizo dos goles y de aquí de adelante no pare y se vuelva aporte hasta que se vaya a Italia“, finalizó el futbolista de Colo Colo.

El ‘espaldarazo’ de Pavez a Damián Pizarro