Hoy en día, las series han podido mostrar la realidad utilizando historias de ficción que muchas veces no se acercan a la realidad que conocemos. Frente a ello, la poca visibilidad que tenían los personajes dentro del espectro autista dejaba a los espectadores que padecen de esta condición con muy bajas expectativas, quienes han visto una interpretación poco estudiada o muy estigmatizada, lo que difiere mucho de la verdad.

Con el paso de los años, las producciones dramáticas han comenzado a estudiar un poco más sobre el tema, creando historias más centradas en personajes relativamente cotidianos, quienes cuentan con habilidades extraordinarias, las cuales generan armonía y una línea dramática agradable para los espectadores.

Por ello, creamos una lista de las series más aclamadas por la crítica especializada, las cuales cuentan por personajes con TEA (Trastorno del espectro autista).

Amor en el espectro – Netlix

Aunque no es una ficción, esta docuserie muestra historias reales de personas dentro del espectro autista, quienes buscan oportunidades para encontrar su media naranja. Con 2 temporadas estrenadas, la producción sigue a varios hombres y mujeres con TEA, quienes no han tenido suerte en el amor o no han encontrado a una pareja estable.

La forma en que cada participante describe su rutina, sus pasatiempos favoritos y como se llevan con su entorno, va dando a conocer la personalidad de cada uno de ellos, generando un lazo con el espectador, quien se va encariñando con cada historia y situación que van pasando.

Atypical – Netflix



Tras 4 temporadas al aire, Atypical cuenta la historia de Sam, un joven con autismo de 18 años, quien muestra la cotidianidad de su vida, enfrentando diversos retos y obstáculos pese a su condición. Es un retrato que intenta ser lo más fiel posible a lo que es el trastorno del espectro autista, acercando a los espectadores la realidad y las dificultades de las personas que día a día viven con ella.

Para la preparación de su personaje, Keir Gilchrist, protagonista de la serie, comentó a Variety sobre su preparación para interpretar a Sam Gardner: “La investigación más útil fue el libro “The Journal of Best Practices: Una memoria del matrimonio, el síndrome de Asperger y la búsqueda de un hombre para ser un mejor esposo”. El libro terminó siendo un factor importante en la creación de Sam”.

Woo, una abogada extraordinaria – Netflix



Una de las series más aclamadas de las últimas semanas sigue la vida de una joven abogada con autismo (Woo Young-woo), la cual es contratada por una de las firmas de abogados más exitosas de Seúl, donde tiene que afrontar diversos casos y demostrar su gran capacidad para encontrar todas las opciones necesarias para resolver los casos.

El personaje, interpretado por la actriz Park Eun-Bin, fue formado con la ayuda de profesionales que estudian el trastorno del espectro autista, además de ser inspirado en personajes de libros, según comentó la actriz en una entrevista para The Swoon.

The Good Doctor – Prime Video



El remake de la serie surcoreana del 2013, es una serie que se ha hecho popular dentro de los fans de dramas que involucran temas médicos. La trama sigue la vida del joven cirujano Shaun Murphy, quien padece autismo y Síndrome de Savant, quien consigue un puesto en el Hospital San José St. Bonaventura de San Francisco, California. Allí tendrá que sortear varios desafíos dentro del mundo de la medicina, además de luchar contra los prejuicios de su entorno y sus mismos pacientes frente a su condición.

Freddie Highmore, el actor que ha sido nominado a los Globos de Oro y a los Critics’ Choice Television Awards por su papel, explicó para Los Angeles Times que dentro de su vida personal hay gente con autismo, por lo que estaba consciente de la condición. También agregó que vio el documental “Autism in Love”, el cual se centra en la emoción humana y más profunda que se puede sentir, que es el amor.

Mudanzas al cielo – Netflix



Luego de perder a su padre y quedar a la tutela de su tío, que acaba de salir de la cárcel debido a su Asperger, el joven Han Geu-Roo tiene que manejar el negocio que desarrollaba con su padre: limpieza de casas luego del fallecimiento de una persona. Con esto se ven involucrados en misterios y encrucijadas que rodean la muerte de sus clientes, las cuales tendrán que ayudar a resolver para que la familia del difunto quede en paz.

La relación inexistente que se va formando entre tío-sobrino, va marcando cada capítulo de la serie, lo que se va desarrollando mientras ambos intentan conciliar sus diferencias y protegerse entre sí.

Everything’s Gonna Be Okay – Hulu



Esta serie de comedia americana, que fue cancelada tras dos temporadas, retrata la vida de Nicholas, quien debe volver a su ciudad natal -luego de la muerte de su padre tras una enfermedad terminal-, por lo que tendrá que hacerse cargo de sus dos hermanastras menores, donde una de ellas tiene autismo.

Aunque su protagonista no es quien está dentro del espectro autista, el punto de vista que entrega la serie frente a un cercano con TEA, muestra una representación cercana a la realidad. Frente a la representación masculina del autismo, en los últimos años se han presentado un incremento en niñas y mujeres autistas que no habían recibido adecuadamente su diagnóstico.