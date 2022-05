Este jueves inicia la Star Wars Celebration, el tradicional evento que celebra a la saga de ciencia ficción y que hace años no podía realizarse.

La instancia se extenderá hasta el sábado 28 de mayo y esta primera jornada partió con anuncios importantes relacionados a las series de Star Wars pertenecientes al streaming Disney+.

Dos de las producciones más esperadas, Andor y The Mandalorian, lideraron las novedades.

Este viernes se estrena Obi-Wan Kenobi, la cual finalizará el 2 de junio. No obstante, no estaremos mucho tiempo sin Star Wars, pues será seguida de cerca por Andor, que llegará a Disney+ el 31 de agosto.

Lucasfilm liberó un nuevo póster y el primer avance en video de esta nueva producción, donde se puede ver al protagonista, Cassian Andor (Diego Luna), varios años antes de su aparición en la película Rogue One (2016), durante sus inicios como rebelde.

Otro anuncio que emocionará a muchos es que ya sabemos cuándo volverá Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu (Baby Yoda) a la pantalla chica: en febrero de 2023.

Recordemos que estos nuevos episodios retomarán la historia a partir del spin-off El libro de Boba Fett y no desde el final del segundo ciclo.

En la celebración, además, se reveló un teaser tráiler a la audiencia, el cual no ha sido publicado online. En él se confirma que Din Djarin volverá al planeta Mandalore y habrá mucha tensión con Bo-Katan, quien aspiraba a liderar a los mandalorianos, según reportó el portal especializado ComicBook.

