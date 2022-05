¿Sabías que Jeremy Renner, el actor de Ojo de Halcón (Hawkeye) salió en Malcolm in the Middle o Malcolm en el Medio en el primer capítulo? Así es. El 9 de enero del 2000, se emitió el primer capítulo de la famosa serie, en el cual hay una escena donde el actor de Marvel lleva a Francis -el hijo mayor- detenido a su casa.

A comienzos de los 2000, Malcolm in the Middle comenzó a capturar fanáticos hasta convertirse en una serie de culto, que tuvo a variados actores invitados, entre ellos, Jeremy Renner.

El hombre a cargo de dar vida a Ojo de Halcón (Hawkeye), parte del equipo de Los Vengadores en del Mundo Cinematográfico de Marvel, fue parte, por un leve momento, de la producción.

Jeremy Renner en Malcolm in the Middle

La aparición de Jeremy Renner en Malcolm in the Middle, no solo fue corta, también sucedió durante los primeros minutos del primer capítulo, emitido el 9 de enero del 2000.

Específicamente, se ve al actor durante la escena en que un policía entrega a Francis -el hermano mayor- a sus padres. Es justamente el intérprete de Marvel, quien hace el papel del oficial.

Resulta que una de estas acciones, en las que Renner se vio involucrado en la serie, fue la que terminó con Francis en la escuela militar.

El intérprete de Hawkeye ha actuado en más de 40 películas y en una veintena de series.

Malcolm en el Medio

Malcolm in the Middle o Malcolm en el Medio (en Latinoamérica) se emitió durante 7 temporadas, hasta el 2006.

La producción, creada por Fox, se podía ver en televisión a través del canal del mismo nombre. En su momento, tuvo variadas nominaciones y ganó 8 Premios Emmy.

Años más tarde, la serie resurgió, ganó nuevos adeptos y comenzó a ser considerada de culto, gracias a la emisión en Chile, de un canal nacional.