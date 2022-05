Canal 13 se encuentra preparando la secuela de Los 80 luego de 8 años de su final. El nuevo proyecto busca dar continuación a la historia bajo el nombre de Los 90, haciendo alusión a la década siguiente en la que se ambienta el arco narrativo. Así lo consigna La Tercera.

La historia, podría tratarse sobre las vidas de Ana y Claudia posterior a las pérdidas de otros personajes, en el contexto de los 90 en Chile. La iniciativa obtuvo una respuesta positiva de Boris Quercia, quien dirigió las primeras 5 temporadas de la serie y quien se haría cargo del revival.

Sin embargo, esta nueva versión no incluirá a la participación de Daniel Muñoz, quien daba vida a Juan Herrera, ni Daniel Alcaíno como Exequiel Pacheco. Si no que se centraría en los personajes de Ana, interpretada por Tamara Acosta; y Claudia, por Loreto Aravena.

En este sentido, bien vale recordar que Claudia fue uno de los personajes más queridos de la serie y un factor importante que podría hilar la nueva trama.

A eso se suma que este fue el primer rol que Aravena tuvo en televisión, encarnando a una estudiante de Medicina que se ve involucrada en problemas de corte político en plena Dictadura.

Por otro lado, Daniel Muñoz, quien fue el protagonista inicial, había manifestado en varias ocasiones el no querer ser parte de una posible secuela de la serie. Esto porque, a su criterio y después de 7 temporadas, la producción ya tenía un buen cierre.

“Hubo propuestas, pero yo nunca me enteré del detalle de ninguna ni me interesé mucho realmente. Yo siento que ese proceso de contar Los 80 quedó redondito y se cerró con la serie. Que siga, que se extienda, pa’ qué”, comentó hace poco en un entrevista con The Clinic.