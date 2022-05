Wanda Maximoff es uno de los personajes de Marvel más comentados a la fecha, sobre todo después del estreno de Doctor Strange In the Multiverse of Madness, donde se muestra como la villana de la historia.

Sin embargo, son un sin fin de factores a lo largo de su vida, los que la llevaron a cumplir ese rol. En BioBioChile, conversamos con Camilo Aguilera, terapeuta y profesor universitario oriundo de Concepción, conocido en redes sociales por difundir la salud mental a través de series y personajes populares.

Esta vez analizó a Wanda Maximoff, el personaje más poderoso del MCU, que atraviesa por el dolor, las pérdidas y los dilemas morales más profundos que puede vivir una persona.

Desde Avengers: La era de Ultrón a Doctor Strange 2, el recorrido de Wanda ha sido duro y doloroso, hasta finalmente convertirse en la Bruja Escarlata.

“Yo creo que Wanda es un personaje que sistemáticamente vivió hechos traumáticos, desde su infancia”, comenta Camilo, haciendo referencia a la pérdida de los padres de este personaje y la marca que eso le dejó.

Wanda también enfrentó la muerte de su gemelo, la destrucción de su ciudad, el fallecimiento de muchos inocentes por un error suyo e incluso el tener que quitarle la vida al amor de su vida.

“En su psicología interior llega a un punto de colapso y pasa a un estado de negación, que podríamos decirlo hasta disociativo, que se puede ver en la serie WandaVision”, agrega.

Pero para llegar a las últimas instancias de la Bruja Escarlata en el MCU (las últimas hasta ahora) es necesario hacer un repaso por todos los puntos de quiebre del personaje. Desde que se mostró por primera vez como secuaz, hasta que fue la auténtica villana.

Fue en la entrega de Avengers en 2015 cuando vimos a Wanda por primera vez, junto a su hermano Pietro (Aaron Taylor Johnson), con quién mantenía un estrecho vínculo.

Allí, se muestran acompañando a Ultron, con una actitud vengativa pero con varios conflictos morales por venir. “Yo creo que al final de La era de Ultrón, Wanda hace un proceso que es terapéutico”, dice Camilo.

Y es que es en esta película, cuando vemos su primer quiebre tras la muerte Pietro, lo que la llevaría, en palabras de Camilo, a vivir un “duelo sano“.

“Un duelo sano tiene otras partes a diferencia de un duelo patológico. Primero aceptar las pérdidas, expresar las emociones y darles un significado. Resignificar”, afirma.

Esta resignificación, la encontraría en sus nuevos compañeros. “Perdió a su familia y a su hermano, pero con los Avengers encontró una manera para resignificar sus pérdidas. Porque ahí dijo, yo puedo proteger a otros con estas personas”.

Sus ansias de proteger, son lo que la llevan a desarrollar una especie de maternalismo que, como vemos a lo largo de su desarrollo, parece nublarle la conciencia.

“Muchas veces caemos en eso por nuestras propias falencias afectivas, proyectamos nuestros niños interiores en los otros”, comenta el experto.

En la misma línea, señala que este aspecto tiene connotaciones muy negativas. “No estás viendo al otro, te estás viendo a ti mismo y a Wanda le pasaba eso. Tuvo tantas carencias que se veía proyectada en muchas personas que sufrían y que quería cuidar”.

Otra de las pérdidas que marcan al personaje, fue la de Vision, su interés romántico. Con él, comenzó una relación poco antes de Avengers: Infinity War.

“Yo creo que es una relación nutritiva, donde ambos se están apoyando y eso es lo esperable en una relación, que sea recíproca y complementaria”, afirmó.

Camilo hace hincapié en los aspectos complementarios de ese vínculo, señalando que, si bien Vision contiene en su mente toda la información del mundo, tiene poca experiencia emocional, y eso es lo que le entrega Wanda.

“Vision le entrega a Wanda la intelectualización, la racionalización de algunas cosas y Wanda le enseña sobre el afecto, las emociones y los vínculos”, agregó.

Lo que pasa después, es un evento trágico que lamentablemente Wanda tiene que presenciar 2 veces y que además la lleva a uno de los primeros conflictos morales que la marcarían. ¿Qué es más importante? Preservar una vida, o perderla y salvar muchas más.

¿Qué siente una persona que tiene que terminar con la vida de un ser querido?

“Esa contradicción moral puede que impida el procesamiento emocional de la pérdida. Te hace repasarla y repasarla”, afirma el experto.

A esto último, agrega que: “Yo creo que Wanda quedó con una ensalada muy grande, de culpa, de responsabilizarse. No me sorprende que se haya vuelto villana”.

Posterior a los eventos desarrollados en las últimas 2 entregas de Avengers (Infinity War y Endgame) Wanda se muestra en un estado en el que le es difícil aceptar las pérdidas. Tanto así, que creó su propio mundo feliz, aunque aquello conllevara someter a otros.

“Fue una respuesta impulsiva a la angustia y ahí yo veo que hay una comparación muy similar a lo que es la depresión o lo que podría ser una depresión psicótica. Es un mecanismo de defensa para poder soportar la pérdida”, señala Camilo.

“Allí quiere vivir una vida normal, quiere tener sus vínculos estables y una familia. Si lo comparamos con la vida real, la gente con este tipo de trastornos podría llegar a una psicosis”, agrega.

La depresión psicótica es un trastorno que proviene de un trastorno depresivo mayor, que puede desarrollarse luego de un evento traumático o de alto estrés.

La persona, puede desconectarse de la realidad, tener ideas delirantes o alucinaciones.

Si bien en WandaVision lo que ella ve es producto de su magia y no alucinaciones, esto puede ser una perfecta analogía de lo que significa un duelo con psicosis.

“Empezamos a ver cosas que no existen y llegamos a episodios depresivos profundos, donde nos desconectamos de la realidad y empezamos a vivir una realidad alternativa que es una fantasía. La fantasía depresiva que es dramática y depresiva”, afirma Camilo.

Esto también se traduce a un duelo patológico. “Si hay un quiebre o algo que te detiene, ya estamos hablando de un duelo patológico y Wanda presenta eso como lo podría presentar cualquier persona”.

Camilo explica que, el duelo patológico ocurre cuando en la psiquis interna no se ha podido aceptar la pérdida. “Estamos en negación, buscando explicaciones y alguna manera de aceptar esto”, comenta.

A ello, se suma un sentimiento de indefensión. “Ella por más que se esfuerza en proteger y cuidar no lo logra. Siempre terminan muriendo sus seres queridos entonces puede que vaya creando un autoconcepto muy de indefensión. Como sentirse demasiado vulnerable frente a la vida y frente a las pérdidas”, agrega.

“Yo la vería cercana a un trastorno por estrés postraumático y a una depresión grave”, afirma Camilo. Y es que en esta última entrega, vemos a la Bruja Escarlata, una villana como tal, que justifica sus terribles medios por una buena causa, o así lo cree.

“Ella vivía demasiados dilemas morales que su mente no podía soportar. Simplemente, quería despertar y estar en un mundo tranquilo, estable, con una familia normal”, justifica.

En esta película Wanda se muestra en un estado en el que no puede aceptar su historia real. Camilo señala que “Se veía totalmente sobrepasada, era una cosa impulsiva esto de querer deshacerse de la otra Wanda. Quería hacer como si nada hubiera pasado, ella no podía aceptar su historia vital”.

El experto, además explica como funciona la mente de una persona cegada por sus objetivos, como si el fin justificara los medios.

“Su objetivo final era un objetivo bueno, ella solo quería vivir una vida feliz con su familia, pero su medio era horrible y ahí estaba su mecanismo de defensa que le impedía ver lo inmoral que era hacer eso. En su psicología era algo bueno, algo justificado, no ve la envergadura del daño que hace”.

