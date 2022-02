Quedan pocas semanas para el estreno de la película ‘The Batman’, interpretada por el nuevo hombre murciélago, Robert Pattinson, y que ya cuenta con las primeras críticas, las que son mayoritariamente positivas.

La producción cuenta además con Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (El acertijo), Colin Farrell (El pingüino) y Andy Serkis (Alfred) dentro de su elenco.

Las primeras críticas a The Batman

Sin tener la cinta en las salas de cines, las primeras críticas a ‘The Batman’, película dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes), son positivas y alentadoras para los fanáticos del superhéroe de DC Comics.

Lo anterior se dio luego de que la cuenta de Instagram de MTV UK (Reino Unido) filtrara las primeras críticas de la película, las que contaban con un embargo de información hasta el 28 de febrero. La publicación del canal musical estuvo poco tiempo en Internet antes de ser eliminada.

“Matt Reeves ofrece una divertida historia de Batman para morderse las uñas“, era uno de los reviews filtardos y escrito por Hanna Flint de MTV Movies, mientras que Shortlist la calificó como “una película increíble“.

Del mismo modo, Unilad describió la experiencia de ver ‘The Batman’ y manifestó estar “absolutamente eufórico“. Por último, Total Film la describió como “sensacional“, mientras que Empire lo hizo como una cinta “apasionante“.

¿Cuándo se estrena The Batman en Chile?

‘The Batman’ se estrena en Chile el próximo 3 de marzo, para lo cual ya se puede comprar entradas de manera anticipada.

La preventa para el estreno se anunció a principios de febrero y hace poco más de una semana, se confirmó que habrá un pre estreno del filme, el próximo 2 de febrero.