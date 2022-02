De la mano de Warner Bros, DC Comics liberó el teaser de las películas que estrenará este 2022.

El corto video publicado por la productora en su Instagram muestra un vistazo a los cuatro films que esperan estrenar este año, en el cual se logran ver varias sorpresas y nuevos superhéroes que ingresan al universo.

Cabe recordar que la productora ya estrenó la segunda parte de The Suicide Squad -sin el criticado Joker de Jared Leto– y la serie de The Peacemaker a cargo de John Cena.



The Batman, próxima a estrenarse en marzo con Robert Pattinson como protagonista abre la cápsula de video, donde también se logró ver a la Catwoman de Zoë Kravitz.

Luego se deja ver a Dawney Johnson, “La Roca”, en la piel de Black Adam, el eterno enemigo de Shazam de Marvel.

Hawkman hace su aparición con Aldis Hodge como protagonista del alado héroe. Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamore) como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone y Pierce Brosnan como Dr. Fate.

La presentación de estos superhéroes en el mismo año no sería coincidencia ya que los fanáticos teorizan que se trataría del nuevo equipo de Super Humanos que la firma de cómics lleva al cine, después de la Liga de la Justicia.

Pero, sin dudas, la gran sorpresa la dió el teaser de The Flash. En el registro se puede escuchar al Batman de Michael Keaton preguntarle al personaje encarnado por Ezra Miller: “¿Por qué salvar este universo en particular cuando puedes visitar tantos mundos distintos con tus poderes?”, ¿será que el insigne actor salte al universo DC luego de su paso como villano en Marvel?

Las entregas de DC comenzarán su paso por el cine en marzo con The Batman, donde podremos ver por primera vez a Robert Pattinson, en el que muchos han asegurado que es su mejor papel hasta ahora.



Black Adam, el antihéroe de DC más no villano, llegará a la pantalla en julio, Flash lo hará en noviembre y Aquaman and The Los Kingdom cerrará el telón este año en diciembre.