Los protagonistas de la famosa serie surcoreana, conocidas como K-dramas, Crash Landing on You (Aterrizaje de emergencia en tu corazón), Hyun Bin y Son Ye Jin, anunciaron que contraerán matrimonio.

La producción fue emitida originalmente a fines de 2019 y en Chile se puede ver en el streaming Netflix, tiene alta popularidad en América Latina.

Hyun Bin y Son Ye‑jin, de 39 y 40 años respectivamente, son actores con amplia trayectoria y gozando de gran reconocimiento en su país y en el extranjero. Comenzaron una relación tras conocerse en las grabaciones.

Ambos actores han anunciado la noticia a través de sus redes sociales. Son Ye‑jin escribió en Instagram, en coreano y en inglés, que “encontré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Sí… es él”.

“Sólo al estar con él, me siento querida y protegida. Por favor ayúdennos a celebrar el comienzo de nuestro futuro. A mis queridos fans (…) por favor, sepan que estoy infinitamente agradecida y que también les deseo toda la felicidad”, añadió la actriz.

En tanto, Hyun Bin emitió una declaración en coreano por medio de su agencia, Vast Entertainment, donde expresó, según traduce al inglés el portal Soompi: “Es verdad. He tomado la importante decisión de casarme y he dado pasos cautelosamente hacia el segundo período de mi vida. He hecho esta promesa a la mujer que siempre me hace reír (Son Ye Jin): caminar siempre juntos en los días que vienen por delante“.

También hizo una referencia a los personajes que ambos interpretaron en Crash Landing on You, “los ‘Jung Hyuk (Hyun Bin) y Se Ri (Ye Jin) que estaban juntos el drama van a dar el primer paso juntos hacia el futuro. Creo que la gente se va a regocijar y celebrar nuestros primeros pasos juntos con el mismo afecto y cariño que ya nos han mostrado”.

La boda será en marzo en Seúl, en una ceremonia privada.

En Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Son Ye Jin interpreta a Se Ri, una mujer millonaria que, mientras anda en parapente cerca de la frontera entre ambas Coreas, tiene un accidente y cae en Corea del Norte. Allí la encuentra Jung Hyuk, personificado por Hyun Bin, un soldado norcoreano que la ayuda a esconderse.