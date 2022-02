We Don't Talk About Bruno es una de las canciones más famosas de Disney en su historia, pero nunca recibirá un premio Óscar... porque el mismo estudio no la postuló.

We Don’t Talk About Bruno, o en español No hablamos de Bruno, es una de las canciones de la banda sonora de la película animada Encanto.

Seguro la has escuchado, al menos de nombre, pues se ha vuelto inmensamente popular. De hecho, rápidamente se ha convertido en una de las canciones más famosas de Disney en su historia.

Una prueba de ella es que el tema ha alcanzado un récord para Disney, al ser su primera canción en liderar por dos semanas consecutivas el prestigioso ranking Billboard Hot 100. Anteriormente hay temas que han logrado el número 1 en la lista, pero nunca por más de una semana, indicó la revista este lunes.

Muchos fans esperaban que su fama le ayudara a ser nominada, y quizás ganar, el premio Óscar a mejor canción original… lamentablemente eso no sucedió.

Este martes han sido anunciados los competidos a los Oscars y No hablamos de Bruno no fue reconocida, como era de esperarse… y es que la ausencia de nominación es culpa de la mismísima Disney.

¿Por qué “We Don’t Talk About Bruno” no fue nominada a los premios Óscar?

Al parecer, Disney no le tenía mucha fe a No hablamos de Bruno porque ellos fueron quienes no la postularon a los premios Óscar.

Resulta que los estudios tienen que postular las canciones de sus películas para que sean consideradas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Pueden nominar hasta cinco temas originales por filme, pero usualmente sólo ingresan uno para reforzar sus probabilidades de la ganar; de lo contrario, se arriesgan a que los votos se dividan, explica la revista Billboard.

En el caso de Encanto, Disney solamente postuló a Dos oruguitas para el Óscar a mejor canción original, robándose a sí mismos para oportunidad de ganar un premio para We Don’t Talk About Bruno.

Todo esto ocurrió antes de que se estrenara la película, así que aún no sabían que esta última se volvería tan popular. Seguro se trata de un error que será recordado por décadas…

Por eso es que sólo Dos oruguitas aparece en la categoría de mejor canción, y competirá por la estatuilla con Be Alive (de la película King Richard, por Dixson y Beyoncé Knowles-Carter, Dwon to Joy (de Belfast, por Van Morrison), No Time to Die (de la cinta homónima, por Billie Eilish y Finneas O’Connell) y Somehow You Do (de Four Good Days, por Diane Warren).

Cabe mencionar que tanto Dos oruguitas como We Don’t Talk About Bruno fueron creadas por el famoso compositor Lin-Manuel Miranda.

Encanto también compite por el Óscar a mejor banda sonora (de Germaine Franco) y a mejor película animada.