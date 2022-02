Durante la mañana de este martes se dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2022. Bajo este contexto, Encanto una de las últimas películas animadas de Disney obtuvo no una, sino tres nominaciones para conseguir el preciado galardón.

Según lo información oficial entregada por la Academia de Artes de Hollywood, la cinta de Disney competirá en tres categorías diferentes. La primera a ‘Mejor Película Animada’, junto a ‘Luca’, ‘Flee’ y ‘Raya y el último dragón’.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are… #Oscars pic.twitter.com/pd4VD20yKn — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

También está nominada a ‘Mejor Canción’ por ‘Dos oruguitas’, interpretada por el cantante colombiana Sebastián Yatra. Esta categoría incluye otras canciones como ‘Be Alive’, de ‘El método Williams’; ‘Down to Joy’, de ‘Belfast’; ‘No time to die’, de ‘Sin tiempo para morir’ y ‘Somehow You Do’, de ‘Four Good Day’.

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/MnYubtOJVa — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Por último, la tercera categoría en la que está nominada ‘Encanto’ es a ‘Mejor banda sonora’, en la que destaca el trabajo musical desarrollo por los compositores Germain Franco y Lin-Manuel Miranda.

En esta sección también compiten las bandas sonoras de ‘Dune’, ‘Don’t Look Up’, ‘Parellel Mothers’ y ‘The Power of The Dog’.

Cue the orchestra for these Original Score nominees… #Oscars pic.twitter.com/w2YY98JIG2 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Cabe destacar que estas tres nominaciones se suman a la larga lista de éxitos que ha cosechado la cinta animada de Disney. En la última edición de los Globos de Oro, la antesala de los posibles ganadores del Oscar, obtuvo el galardón a ‘Mejor Película Animada’.

Asimismo, consiguió una nominación a los prestigiosos Premios Bafta, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas.

Además, su pegajosa banda sonora ha logrado un gran éxito entre la audiencia, destacando la canción ‘No se habla de Bruno’, que si bien no quedó nominada a ‘Mejor Canción’ en los Oscar, si consiguió el titulo de ser la más escuchada de una película animada de Disney en los últimos 26 años, superando a Let It Go (Frozen) y a A Whole New World (Aladdin).