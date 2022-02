Este martes se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar 2022, con Dune, The Power of the Dog, Belfast, King Richard, Licorice Pizza y más liderando en múltiples categorías.

Como es usual en este tipo de galardones, las películas de Marvel Studios casi no obtuvieron reconocimiento. Aún así, dos de ellas lograron nominaciones… aunque compiten en la misma categoría.

Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home) y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) obtuvieron una nominación cada una, ambas en la categoría de Mejores efectos visuales.

Allí competirán con otras tres cintas: Dune, Free Guy y No Time to Die, informó la Academia.

Por los efectos especiales Spider-Man: Sin camino a casa son acreditados los expertos Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein y Dan Sudick. En tanto, por Shang-Chi van Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker y Dan Oliver.

Estos resultados podrían ser una decepción para Marvel Studios, que podría haber esperado más reconocimiento en estos Oscars.

Por una parte, apostaban por Eternals, un filme muy diferente a lo que acostumbra el estudio y que fue dirigido por Chloe Zhao, quien ganó el año pasado el Óscar a mejor director/a y mejor película con Nomadland. Finalmente, ésta se quedó con las manos vacías.

Y por otra, tenían a Spider-Man: Sin camino a casa, que es indiscutiblemente la película más popular a nivel mundial desde el inicio de la pandemia, también convirtiéndose en una de las que más dinero ha recaudado en cines en la historia.

Spider-Man aún está en cartelera en cines chilenos. En tanto, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos está disponible para streaming en Disney+.