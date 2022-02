Este lunes el cortometraje Bestia logró posicionarse como una de las cintas nominadas a los premios Oscar de la Academia. Con esto, el corto en stop motion del director Hugo Covarrubias sigue en carrera para la prestigiosa categoría que Historia de un Oso conquistó en 2015.

Así, el cortometraje competirá con Affairs of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper por el prestigioso premio.

Según su sinopsis oficial, Bestia está inspirado en hechos reales, basándose en la figura de la ex agente de la DINA, Ingrid Olderock.

De acuerdo a la sipnosis, la producción “se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y un país”.

El corto fue ganador de la Competencia Latinoamericana de cortometrajes animados del Festival Chilemonos (2021) y del Premio PAOA a Mejor Cortometraje Latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (2021).

También obtuvo el Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2021) y fue coronado Mejor Cortometraje Internacional en Antofacine (2021) y en el Festival Internacional de Cine de Iquique (2021).

En Animario (España, 2021), Bestia triunfó como Mejor Cortometraje, y recientemente fue incluido en la Selección Oficial del prestigioso Festival de Cine de Sundance, entre otros logros internacionales.

¿Dónde ver Bestia?

Si bien la película tuvo múltiples opciones para ser vista en 2021, con un paso por la plataforma chilena Ondamedia o sus exhibiciones en Centro Arte Alameda o la Cineteca Nacional, la cinta actualmente tiene dos formas de ser vista.

Una de ellas es de forma online, como lo ofrecen las mismas redes sociales de la producción. A través de Vimeo se puede arrendar el cortometraje para verlo en un plazo de 48 horas o bien, comprarlo para verlo online en el momento que se desee.

En caso de querer arrendar la obra, tiene un precio de 2.20 dólares (alrededor de $1800), mientras que para comprarla hay un costo de 5.50 dólares (cerca de $4500). Para adquirirla puedes hacer clic aquí.

Otra manera de verlo es en exhibiciones presenciales. Actualmente y durante el mes de febrero la Biblioteca de Santiago tendrá presentaciones del corto cada jueves bajo un aporte voluntario.

Así, quienes lo deseen podrán acercarse a la biblioteca cada jueves de febrero a las 18:30 horas. La exhibición se realizará en el Auditorio de la Biblioteca, con entrada liberada. El ingreso para ver el corto tiene un aforo de 40 personas, las cuales ingresarán por orden de llegada.