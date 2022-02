En The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), un esperado cameo captó la atención de los fans. Si bien muchos celebraron su mejorada apariencia, otros se preguntaron qué sucedía con su voz, que no sonaba tan natural. Esta nota contiene spoilers.

El aplaudido episodio 6 -y penúltimo- de The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), serie live action de Star Wars transmitida por el streaming Disney+, continúa generando reacciones.

Uno de los puntos más comentados es la aparición de un joven Luke Skywalker, cuya apariencia, creada digitalmente con la ayuda de dobles de acción y CGI para imitar al actor Mark Hamill en su juventud, representa una gran mejora en comparación al cameo que realizó en el final de la temporada 2 de The Mandalorian.

Pero no sólo su rostro mejorado captó la atención, sino que muchos también se preguntan si Mark Hamill dio al voz al personaje o no.

En The Mandalorian, el actor no grabó la voz, sino que fue creada digitalmente. Aún no está confirmado si ocurrió lo mismo en El libro de Boba Fett, donde el jedi dice diálogos muchísimos más extensos, pero muchos fans piensan que probablemente sí es computarizada, tanto porque el tono de voz suena algo apagado como por un mensaje de Hamill.

Si bien el actor aparece acreditado como Skywalker en el episodio, el jueves escribió en Twitter que “mi hotel no tiene Disney+” con una referencia a Boba Fett, sin añadir nada más, lo cual fue interpretado por muchos como una señal de que no lo ha visto.

Sobre la creación de la voz de Hamill joven para The Mandalorian, el showrunner Jon Favreau dijo anteriormente en el documental detrás de escenas Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, que “algo que mucha gente no notó es que su voz no es real. Su voz, el joven Luke Skywalker, fue completamente sintetizada usando una aplicación llamada Respeecher”.

Se trata de un programa que, con inteligencia artificial, analiza archivos de audio de Mark Hamill en su juventud para reconstruir el sonido.

Así lo explicó el editor de sonido Matthew Wood en el mismo documental sobre The Mandalorian, según recuerda la revista Esquire.

“Es una red neuronal a la que alimentas con información y aprende. Así que tenía material de Mark de esa época (…) Pude obtener grabaciones limpias de eso, ingresarlas al sistema, y pudieron dividirlas y alimentar su red neuronal para aprender de esos datos”, explicó.

Este mismo proceso podría haber sido replicado para El libro de Boba Fett, o quizás se trató de una nueva técnica. Probablemente lo sabremos cuando se publique material detrás de escenas de la serie.