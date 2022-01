A pasado casi una semana desde el estreno oficial de la nueva secuela de Rebelde en Netflix. Un nuevo elenco y algunos rostros conocidos de la versión de 2004 han protagonizado los episodios de la producción.

La nueva versión es interpretada por:Franco Masini, Lizeth Selene, Giovanna Grigio, Alejandro Puente, Azul Guaita, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro y Sergio Mayer. En tanto, el pasado domingo Netflix confirmó una segunda temporada.

Pero pese a todo, el estreno de esta serie no ha estado exento de controversias. En mayo de 2021, unas declaraciones del actor Sergio Mayer, quien interpreta a Esteban, causaron revuelo entre los seguidores de RBD. “Odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este”, expresó en esa oportunidad.

Tras sus dichos, varios fanáticos de la telenovela pidieron la salida de Mayer de la serie y el actor tuvo que pedir disculpas.

Más allá de las polémicas, integrantes de la producción mexicana de 2004, como Estefanía Villareal, Christian Chávez y Alfonso herrera, dieron sus impresiones sobre el estreno de la producción de Netflix.

Pero sin duda, algo que no podía faltar en el estreno de la serie fueron los memes. En Twitter, varios seguidores de la telenovela original compartieron en los hashtag “Rebelde” y “RebeldeNetflix” memes y opiniones sobre la nueva secuela de la plataforma de streaming.

A continuación algunos de los memes y comentarios de los usuarios de redes sociales.

Sorry pero soy incapaz de darle una oportunidad a la nueva generación de #Rebelde

Para mi Rebelde siempre serán ellos👇 pic.twitter.com/AHQmgdMNgP — 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒕𝒂🌼 (@26Inefable) January 11, 2022

Mi opinión sobre Rebelde de Netflix

1. Que pedo? es una fusión entre High School Musical, Camp Rock y un intento fallido de Elite

2. Por qué mantener a Sergio Mayer Mori como uno de los principales (Miguel Arango) después de que hablo mierda de Rebelde #Rebelde — KAREN 🙂 (@KarenMa00953014) January 6, 2022

Sólo para instruirlos #RBD es el grupo y #Rebelde la novela, ok? No es tan díficil porfi llamenlos por su nombre a cada uno, me estresa que al coso ese les digan RBD es RN. pic.twitter.com/4bpaYBD2El — Yo digo R tu dices BD (@DigoBd) January 10, 2022

Que carajos el estereotipo del colombiano en #Rebelde ????? Enserio con lo de pablo escobar, el narcotrafico?? Joda, encanto ganó un globo de oro mostrando tanta vaina, hay que pasar página. Yo se que quieren hacer clichés fresones y tal de peleas pendejas de colegio, pero no va. — florecita. (@bcamhppy) January 11, 2022

La Logia en mis tiempos // La Logia ahora #RebeldeNetflix #Rebelde pic.twitter.com/geUhpc18FX — King In The North🐺 (@Forimakiu) January 5, 2022

Wey pongan rebelde 2004 en Netflix está más kul #Rebelde pic.twitter.com/8WTdhjms9M — кαяι 🌈 || HBD Deri 🥀 (@Rinconduggay) January 6, 2022

tenía que hacerlo porque la logia de esta serie es un chiste mal hecho zjsjsj #RebeldeNetflix #Rebelde pic.twitter.com/F6pJsBjwH6 — fer helvar🪞🔮 (@nestafolklore) January 6, 2022

El elenco de #Rebelde 2004 viendo como resucitan a la Logia después de que algunos casi se mueren para desmantelarla pic.twitter.com/GowKIHMBuh — DAVID (@Wicho_RBD) January 5, 2022

La logia de antes los querían literalmente destruir y la de ahora solo los secuestran para que canten 🥴burla total solo dan ternura 🤣arruinaron el verdadero propósito de la logia #RebeldeNetflix #Rebelde pic.twitter.com/jR1KURAAUe — Fer⭐️💜 (@FerCuadros2) January 5, 2022

Yo cada que los “nuevos rebeldes” cantaban un cover de mis poderosisimos RBD.#RebeldeNetflix pic.twitter.com/x2ppSb8zcN — Jon Jaeger Snow Cassano (@caffrey05) January 8, 2022

Yo después de ver cómo dañaron las canciones de RBD 🙁 #RebeldeNetflix pic.twitter.com/FRVe8OQ3gc — Viviana (@1vivianaa2) January 5, 2022