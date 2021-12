La cuarta película de Matrix es algo nuevo y muy diferente a la trilogía que ya conocemos. Probablemente por eso es que "decepcionó" a quienes esperaban ver algo igual a la cinta original de 1999. Ello me recuerda al mismo fenómeno que ocurre con Star Wars.

La primera vez que vi The Matrix (1999) tenía menos de 10 años. Se trata de una saga con la que crecí, gracias a la afición de mi padre a la ciencia ficción, lo que quizás provoca que mi perspectiva de estos filmes sea diferente a quienes los vieron siendo adultos. Pero no me parece que esta cuarta entrega sea decepcionante, pese a todas las críticas negativas que ha recibido.

The Matrix Resurrections no es perfecta, sin duda hay varias cosas que se podrían mejorar, pero tiene varios puntos positivos y creo que es el tipo de filme que puede resultar entretenido para cualquiera que guste de la acción y la ciencia ficción, aunque no sean fans de este universo.

Fui a verla con bajas expectativas, porque muchos críticos la han calificado como una “mala” secuela. No estoy de acuerdo con esa negatividad. Incluso si no les agrada tanto la trama, les puedo prometer que, al menos, no se van a aburrir. La historia avanza con rapidez y tiene escenas visualmente atractivas, estupenda banda sonora y mucha acción.

Sin embargo, creo que la “decepción” puede ser consecuencia del mismo fenómeno que sucede con Star Wars: muchos califican las nuevas películas como “deficientes” simplemente porque son muy diferentes a las originales.

Y es que The Matrix Resurrections no se parece en nada a la trilogía anterior. Pero eso no la convierte automáticamente en una “mala” película.

Han pasado más de dos décadas desde el estreno de la primera parte. El mundo del cine ha evolucionado, la directora Lana Wachowski ha cambiado, la tecnología ya no es la misma que en los noventa. Creo que es ingenuo esperar que Matrix 4 sea igual a sus tres antecesoras.

Por el contrario, valoro que se intente contar una historia diferente, actualizada a nuestros tiempos, con nuevos personajes y un estilo fresco. Qué aburrido sería ver lo mismo de siempre, una y otra vez.

The Matrix Resurrections no marcará un “antes y después” en la historia del cine de acción, no tiene escenas icónicas que darán la vuelta al mundo, pero no todas las películas tienen necesariamente que ser obras maestras. Es divertida y le da un giro original e innovador a un universo que ya conocíamos y al que le tenemos mucho cariño. Eso es suficiente para mí.

En última instancia, al menos no es tan aburrida como The Matrix Reloaded (2003)…