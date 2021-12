Con al menos dos películas más en el calendario, los creadores de "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)", lanzaron el primer vistazo de lo que será la nueva aventura de Miles Morales.

Aunque la cinta llegará a las pantallas en octubre del próximo año, durante la noche del sábado Sony Pictures lanzó el primer adelanto de la secuela de la película animada premiada al Óscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La nueva entrega, llamada Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One), reúne una vez más al joven Miles Morales con Spider-Gwen.

En el video de 2 minutos y medio, se ve como sin previo aviso Gwen Stacy llega a la habitación de Miles, y luego, sin dar sus motivos, abre el multiverso.

Aunque no se dio un verdadero adelanto sobre cómo se verá la nueva historia animada, se da a entender que esta vez es el turno de Miles Morales de viajar por el multiverso, donde además se pasea por mundos con diferentes estilos de animación.

Una historia que continúa

Según consigna Entertainment Weekly, en el clip se da el primer vistazo de Miguel O’Hara, conocido como Spider-Man 2099, con la voz de Oscar Isaac. Este personaje no es alguien totalmente nuevo en la historia, ya que apareció por primera vez en una secuencia de los créditos finales de la primera película.

De acuerdo al mismo nombre del adelanto que asegura que es la Parte Uno, Miles estaría presente en al menos dos películas más.

En conversación con la revista, los escritores y productores Phil Lord y Chris Miller aseguraron que habían demasiadas ideas y proyectos para este joven héroe arácnido.

“La historia de Miles es épica”, compartieron. “Escribimos lo que pensamos que debía ser la historia y, para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta de que eran dos películas en lugar de una. Estamos trabajando en ambas mientras estamos hablando. La segunda parte saldrá en algún momento de 2023 y volveremos a dormir en 2024”, adelantaron.

Sobre la aventura a través de los Multiversos, los creadores aseguraron que “cada dimensión se ve y se siente radicalmente diferente a todas las demás”.

“Todos parecen haber sido dibujados por un artista diferente”, añadieron.

Se espera que la cinta animada llegue a los cines el próximo 7 de octubre del 2022.

Revisa acá el nuevo tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One)