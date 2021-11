Los creadores de la versión estadounidense de The Office querían que Jim Halpert engañara a Pam Beesly con Cathy cuando el equipo de Dunder Mifflin Scranton visitó las oficinas de Sabre en Florida.

Esa es solo una de las muchas revelaciones y secretos que forman parte de Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office.

El libro, que ya está a la venta en Estados Unidos, fue escrito por el actor Brian Baumgartner (Kevin), Ben Silverman (excopresidente de NBC Entertainment y Universal Media Studios) y Greg Daniels (quien adaptó la versión original de The Office al mercado norteamericano).

Allí, hasta el mismo John Krasinski aparece confirmando la idea y su completa oposición a los planes de la producción.

“Esa es la única vez que recuerdo haberme puesto firme y haber dicho cosas que nunca había pensado decir, como ‘no, no voy a grabar eso"”, dijo el intérprete de Jim en declaraciones recogidas por distintos medios.

“Siento que hay un umbral hasta el cual puedes empujar a la audiencia. Son muy entregados, pero llega un momento en que si los empujas demasiado no van a volver. Y yo creo que si les muestras a Jim ‘poniendo el gorro’ eso pasará”, añadió.

A Krasinski le molestó tanto la propuesta que incluso se lo hizo saber directamente a Daniels, quien terminó por desecharla.

No obstante, el ejecutivo defendió la idea argumentando que los seguidores estaban demasiado cómodos con la forma en que el programa avanzaba.

“Tenía que preocuparlos como que quizás les daría un mal final (a Jim y Pam) para que estuvieran contentos cuando tuvieran su final feliz”, comentó Daniels.

La pareja más querida – spoilers

Al igual que el show británico, el principal interés amoroso de la apuesta recae en la recepcionista de la empresa y uno de los vendedores.

Pero en otra similitud a la serie original, el vendedor está perdidamente enamorado de una mujer que ya tiene novio, aunque el matrimonio no llega nunca y el componente machista junto a la poca preocupación por parte de él dominan la relación.

En The Office UK Tim y Dawn se besan y se da a entender que quedan juntos en los últimos minutos del especial de Navidad con que la BBC cerró la serie, en 2003.

En The Office US la historia tuvo años para desenvolverse con cambios de ciudad, la despedida de ambos personajes, el reencuentro, la intromisión de Karen (Rashida Jones) y finalmente el matrimonio de Jim y Pam, que tuvieron dos hijos.

Vida después de The Office

Junto a Steve Carrell (Michael Scott), John Krasinski es el otro integrante del elenco que más ha podido expandir su carrera actoral.

Mientras el primero logró fama con películas como Mi Villano Favorito y Foxcatcher (por la cual fue nominado a un Oscar), el otro logró reconocimiento con la serie Jack Ryan y las dos películas de terror A Quiet Place.

Estrenada en 2005, The Office EEUU tuvo nueve temporadas y fue la adaptación más exitosa de la original, emitida por la BBC entre 2001 y 2003.

Nuestro país también tuvo su propia “Ofis”, transmitida por Canal 13 en 2008.

Si no la recuerdas es porque tuvo pocos capítulos y la mayoría apareció en pantalla a horas cuando el encendido era nulo.

¿La razón? Por esos años dominaba la parrilla flexible instaurada por Vasco Moulian en la entonces estación católica.

En Chile, tanto la versión original de The Office como la estadounidense pueden verse legalmente a través de HBO MAX.