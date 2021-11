Las plataformas de streaming se han convertido en uno de los panoramas más frecuentes para disfrutar con amigos o familia. Son varios las series y películas que se estrenarán este segundo fin de semana de noviembre.

Netflix sumará a su catálogo digital tres nuevas producciones. Entre ellas, el thriller de acción Alerta roja protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson. También, debutará el reality show Amar con fianza, donde seis parejas pondrán a prueba su relación para ganar un premio millonario. Además se agregará a la lista la trama brasileña 7 prisioneros.

En Disney+ agregará a su plataforma Mi Pobre y Dulce Angelito una nueva película inspirada en el clásico navideño Mi pobre angelito. También se suma a la lista el esperado estreno de la película de Marvel Studios Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos . La plataforma de Disney también agregará la serie adolescente Entrelazados y el cortometraje animado Hola, Alberto de la película de Pixar Luca.

Como extra, Disney+ estrenó este viernes 12 de noviembre el cortometraje animado Olaf Presents, junto al recordado personaje Olaf de la película animada Frozen (2013).

Cinco clásicos de Disney contados de una manera diferente. En una semana se estrena #OlafPresents, la nueva serie de #DisneyPlus. Disponible desde el 12 de noviembre en el #DisneyPlusDay. ❄️ pic.twitter.com/RMEp8JTHCr — Disney Latinoamérica (@mydisneylatino) November 5, 2021

En tanto Amazon Prime Video, tendrá disponible en su plataforma las series Always Jane y All Or Nothing: Toronto Maple Leafs. También se agregan las películas Gunpowder Milkshake y Doctor Sleep.

En el caso de HBO MAX, subirá nuevos episodios de las series Succession, Insecure y Paraíso.

Finalmente, Paramount+ y STAR+ sumarán a su catalogo digital las series Spy City y Dopesick, respectivamente.