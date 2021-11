Netflix liberó, este miércoles, un video que muestra el detrás de escena de la aclamada serie surcoreana El Juego del Calamar.

En las imágenes, que duran sólo un minuto, queda en evidencia cómo la producción logró provocar las muertes a disparos y las caídas mortales, mientras se ven las cámaras y telones de grabación.

Recordemos que la trama gira en torno a su endeudado protagonista, Seong Gi-hun, quien es uno de los 456 participantes del juego, en que se pelean a vida o muerte un premio millonario.

Entre los juegos se encuentran Luz roja, luz verde, en que deben intentar llegar a una meta mientras una muñeca no los mira; panal, en que tienen que extraer a la perfección una figura de una galleta de azúcar; la cuerda, en el que, en grupos, tiran de una cuerda en altura; las canicas; el puente de cristal, en que saltan sobre dos hileras de vidrio y una de ellas provoca su caída mortal; y el final, El Juego del Calamar.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I

— Netflix (@netflix) November 10, 2021