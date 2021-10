La actriz estadounidense Frances Fisher informó a través de Twitter que el director Joel Souza, herido durante el rodaje de la película Rust por el actor Alec Baldwin, fue dado de alta del hospital.

“El director Joel Souza me dijo que había salido del hospital”, escribió Fisher en la red social.

Director Joel Souza told me he’s out of hospital.

