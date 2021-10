La actriz Ruby Rose, otrora protagonista de la serie Batwoman (que abandonó tras su primera temporada), explotó en ira y reveló las violentas condiciones a las que fue sometida durante la producción.

“Ya es suficiente”, escribió Rose en sus historias de Instagram, llamando a la showrunner Caroline Dries, Greg Berlanti y a Sarah Schechter de Bertalnti Proudctions. “Voy a contarle al mundo entero lo que realmente sucedió en ese set”, comenzó.

En ese momento, la actriz apuntó al expresidente de Warner Bros. Television Group, Peter Roth. “No estoy segura de si te fuiste después de ser promovido a la posición más alta porque no podías dejar de mojar tus pantalones por las mujeres jóvenes o si te fuiste después de poner a un investigador privado sobre mí, que despediste tan pronto cuando el informe no encajaba con tu narrativa”, denunció.

“De cualquier forma, cuando se trata de ti, ya hay un ejército esperando“, añadió.

Luego de eso, en sus historias publicó videos de la consulta de un médico, de cuando tuvo una lesión en el cuello durante las grabaciones de Batwoman.

Ahí, Rose señaló una importante lesión en las costillas y un tumor, además de compartir un video de su cirugía de cuello.

“Para todos los que dijeron que era una mujer demasiado rígida, imaginen volver al trabajo 10 días después de esto… ¡10 DÍAS!”, escribió junto al clip, alegando que de no haber participado, “todo el equipo y el reparto serían despedidos y dejaría a todo el mundo sin empleo, porque Peter Roth dijo que no buscaría un reemplazo y que yo le hacía perder millones al estudio”.

Su ausencia en Comic-Con

Luego de esto, la interprete recordó el video donde anunció que no estaría en la Comic-Con International de San Diego en 2019.

“Imagina tener que aceptar un recorte salarial para interpretar un proyecto apasionante y estar tan entusiasmada con la Comic-Con para que luego me digan que no ajustaron mi horario para que pudiera asistir… Y que después te digan que tú debes dar el anuncio, no el estudio“, escribió.

“Aunque me apuntaran con un arma”

Rose también se dirigió a sus fanáticos, pidiéndoles que dejaran de pedir su regreso al “horrible” programa.

“No regresaría por ninguna cantidad de dinero, aunque me apuntaran con un arma a la cabeza”, publicó Rose.

“YO NO RENUNCIÉ, arruinaron a Kate Kane y ellos destruyeron a Batwoman, no yo. Sólo seguí órdenes, y si quería quedarme iba a tener que renunciar a mis derechos“, acusó, antes de seguir revelando otros maltratos.

“Un miembro del equipo sufrió quemaduras de tercer grado sobre todo su cuerpo y no nos dieron terapia después de presenciar cómo se le caía la piel de la cara. Fui la única que le envió flores y tarjetas”, dijo.

“Luego nos dijeron que teníamos que hacer una escena de sexo, sin darnos un minuto para procesar la información. Perdimos 2 dobles de acrobacias, me cortaron la cara tan cerca del ojo en una acrobacia que podría haber quedado ciega“, añadió.

El cierre ante el covid

La actriz también se refirió a una escena que vivió el equipo en plena pandemia del nuevo coronavirus, cuando ellos seguían grabando.

“Una mujer quedó tetrapléjica y trataron de culparla por estar en su teléfono, la culparon tanto que CW no la ayudó desde el comienzo porque necesitaban ‘investigar’, así que ella acudió a GoFundMe… Es una asistente personal, ella trabaja por teléfono. Su accidente ocurrió porque nuestro programa se negó a suspender cuando todos los demás lo hicieron debido al covid“, escribió.

Luego, Rose apuntó a la showrunner de la ficción de DC, Caroline Dries. “Ella no tiene corazón, quería que termináramos la temporada durante la pandemia”, dijo la interprete.

“Le dije que era una mala idea, que todos estaban demasiado distraídos, porque estábamos revisando constantemente las actualizaciones del covid, llamando a amigos y viendo cómo Riverdale, Flash y Super Girl eran suspendidos. Sentí que algo malo pasaría y ella (Dries) visitó el set quizás 4 veces en un año”, denunció.

Finalmente, Batwoman acabó suspendida, pero la actriz aseguró que no fue por el accidente que dejó a una mujer paralizada, sino porque “el gobierno lo ordenó”.

También habló sobre cómo su coprotagonista Dougray Scott “lastimó a una doble femenina. Él le gritó, tratándola de perra y fue una pesadilla. Él se iba cuando quería, llegaba a la hora que quería y cuando quería, maltrataba a las mujeres. Como protagonista, envié un email solicitando una política de no gritar en el set, pero se negaron”, acusó.

La partida de Rose de Batwoman se anunció en mayo de 2020. En ese entonces, la producción describió la salida como un quiebre, ya que “no estaba contenta con trabajar en el programa”. “Todos decidieron que lo mejor para el programa era dividir caminos, porque ella no encajaba bien”, escribieron entonces.

Días después, Rose hizo su primera declaración pública sobre el hecho: “Gracias al elenco, al equipo, a los productores y al estudio. No fue una decisión fácil, pero los que saben, saben… (…) Me he mantenido en silencio porque esa es mi elección por ahora, pero sé que los adoro a todos. Estoy segura que la próxima temporada también será increíble”.