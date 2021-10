Star Plus dio a conocer su cartelera de estrenos de series y películas correspondiente a octubre.

Este mes podrás disfrutar (o sufrir) con el spin-off de American Horror Story y con el final de temporada de The Walking Dead.

Además, Star+ trae The Empty Man, un thriller de terror que trata de la misteriosa desaparición de un grupo de adolescentes, y la primera temporada de la adaptación a la pantalla chica de Chucky.

A continuación puedes revisar los estrenos de Star Plus para octubre:

Estrenos Star Plus octubre: Películas

– Raising Helen (1 de octubre)

– El Secreto de Sus Ojos (8 de octubre)

– The 7th Voyage Of Sinbad (8 de octubre)

– Zui quan (8 de octubre)

– A Madea Christmas (8 de octubre)

– Breathe In (8 de octubre)

– Ghosting: the Spirit of Christmas (8 de octubre)

– Tegui, A Family Affair (8 de octubre)

– Perdiendo el Este (8 de octubre)

– ¿Qué te Juegas? (8 de octubre)

– Truman (8 de octubre)

– Far from the Madding Crowd (8 de octubre)

– The Thing About Harry (8 de octubre)

– God Bless the Broken Road (8 de octubre)

– Vox Lux (8 de octubre)

– Sorry to Bother You (8 de octubre)

– Central Intelligence (8 de octubre)

– The Man Who Invented Christmas (8 de octubre)

– Atomic Blonde (15 de octubre)

– Lady in Cement (15 de octubre)

– The Empty Man (22 de octubre)

Dirigido por David Prior y basado en la novela de Cullen Bunn, el thriller de terror sobrenatural se centra en las misteriosas desapariciones de unos adolescentes en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos, que podrían estar relacionadas con una aterradora leyenda local.

– Love in the Forecast (27 de octubre)

– 10 Palomas (29 de octubre)

Estrenos Star Plus Series octubre

– Cake | Temporada 4 (6 de octubre)

– Grey´s Anatomy | Temporadas 1-17 (6 de octubre)

La aclamada serie que se ha convertido en referente cultural rompiendo moldes con temas y personajes que cruzan los límites, sigue a Meredith Grey y a los médicos del Grey Sloan Memorial, que se enfrentan a diario a decisiones de vida o muerte.

– Station 19 | Temporada 1-3 (6 de octubre)

La serie sigue a un grupo de heroicos bomberos en la Estación de Bomberos 19 de Seattle mientras arriesgan sus vidas y sus corazones tanto en la línea del deber como fuera del horario laboral.

– Mr. Inbetween | Temporadas 1-3 (6 de octubre)

La comedia, inspirada en la película de culto “The Magician”, se centra en la vida de Ray Shoesmith, un criminal a sueldo que debe lidiar con una relación, la paternidad, las amistades y un hermano enfermo.

– Angel | Temporadas 1-5 (6 de octubre)

Combinando aventura sobrenatural y humor negro, “Angel”, el spin off de “Buffy, la cazavampiros” cuenta la historia de un vampiro centenario que busca la redención salvando almas perdidas en Los Ángeles.

– Sitiados | Temporada 1 (8 de octubre)

– Juan Gabriel: Hasta que te conocí (8 de octubre)

– Salem | Temporadas 1-3 (13 de octubre)

Ambientada en Massachusetts en el siglo XVII, la serie explora lo que realmente alimentó los infames juicios de brujas de esa ciudad y se atreve a indagar en la verdad oscura y sobrenatural oculta de este período en la historia.

– Safe Harbour | Temporada 1 (13 de octubre)

– The Chi | Temporada 4 (13 de octubre)

– Taste the Nation | Temporada 1 (20 de octubre)

La galardonada autora y presentadora Padma Lakshmi, lleva al público a un viaje por Estados Unidos, explorando la diversa cultura alimentaria y buscando a quienes han tenido una gran influencia en la comida estadounidense actual.

– American Horror Stories | Temporada 1 (20 de octubre)

De los creadores Ryan Murphy y Brad Falchuk llega el spin-off de la premiada serie antológica “American Horror Story”, donde cada episodio contará una historia de terror diferente.

– Criminal Minds: Suspect Behavior | Temporada 1 (20 de octubre)

– Chucky – La serie | Un nuevo episodio cada miércoles (Desde el 27 de octubre)

De la mano de su creador, Don Mancini, llega la esperada adaptación para la pantalla chica de la franquicia cinematográfica del muñeco diabólico, “Chucky”.

– Pride | Temporada 1 (27 de octubre)

La serie documental narra la lucha por los derechos civiles LGBTQ+ en Estados Unidos desde la década de 1950 hasta la de 2000, de la mano de siete directores LGBTQ+ de renombre que exploran historias heroicas y desgarradoras.

– What We Do in the Shadows | Temporadas 1 y 2 (27 de octubre)

Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, la serie da una mirada al estilo documental, de la vida de cuatro vampiros que llevan cientos de años viviendo juntos en Staten Island.

– Caminantes | Temporada 1 (27 de octubre)

Un grupo de dos chicas y tres chicos desaparecen en extrañas circunstancias mientras hacen el Camino de Santiago, en España. Dos semanas después, la policía encuentra sus teléfonos móviles enterrados en pleno monte y en ellos videos que los mismos chicos grabaron y que permiten reconstruir 40 horas de pesadilla.

Comedias animadas

– The Great North | Temporada 1 (13 de octubre)

The Great North sigue las aventuras en Alaska de la familia Tobin y el padre de la familia, Beef, que hará lo posible para mantener cerca a sus hijos Judy, Wolf, Ham y Moon.

Finales de temporada

– The Walking Dead” | Temporada 11 | Un nuevo episodio cada domingo (Final de temporada: 10 de octubre)

– Only Murders in the Building | Un nuevo episodio cada martes (Final de temporada: 19 de octubre)

– American Horror Story | Temporada 10 | Un nuevo episodio cada viernes (Final de temporada: 22 de octubre)

– Y: The Last Man | Un nuevo episodio cada lunes (Final de temporada: 1 de noviembre)