El actor estadounidense Aaron Tveit es conocido por su trabajo cine y televisión, habiendo actuado en producciones como Los miserables (2012) y la serie original de Gossip Girl (2009-2012).

Pero también es muy famoso por su trabajo en teatro y este domingo ganó el premio Tony por interpretar a Christian, el protagonista masculino de Moulin Rouge! The Musical, inspirado en la película homónima.

Lo curioso es que sólo tuvo que competir contra sí mismo porque era el único nominado en la categoría de mejor actor principal de un musical.

Y pese a que fue solo, podría haber perdido. Según reporta la revista estadounidense Entertainment Weekly, la estrella no tenía el galardón asegurado porque, para obtenerlo, al menos el 60% de los votantes tenía que votar por él… pero también tenían la opción de no elegir a nadie. Así que, básicamente, competía contra sí mismo.

Esta no es la primera vez que Aaron Tveit brilla en Broadway. También ha tenido otras participaciones destacadas en obras icónicas, como Hairspray, Wicked, Next to Normal y Catch Me If You Can.

Tras el largo paro por la pandemia, Moulin Rouge: The Musical retomó sus presentaciones el 24 de septiembre en Nueva York.