A pocos días de que comience octubre, Netflix ha informado la lista con los principales estrenos, tanto de contenido nuevo como antiguo, que llegarán a la plataforma el próximo mes en su versión para Latinoamérica.

Las terceras temporadas de sus series originales You y Luis Miguel lideran las novedades, pero también destacan otras tradicionales, como las nueve temporadas de Seinfeld.

A continuación puedes hallar las principales novedades para octubre en películas, series, documentales, especiales, contenido infantil y familiar, y animé.

Series que llegan a Netflix en octubre

You: Temporada 3 (15/10/2021)

Ya casados y con un bebé, Love y Joe intentan llevar una vida normal en el acaudalado suburbio de Madre Linda. Pero es difícil deshacerse de los viejos hábitos.

Luis Miguel – La serie: Temporada 3 (28/10/2021)

Con la llegada de nuevos personajes, la tercera y última temporada muestra a Luis Miguel en dos líneas de tiempo, buscando impulsar su carrera en el mercado anglosajón y en la otra, enfrentándose a nuevos retos que amenazan todo lo que ha construido.

La venganza de las Juanas (6/10/2021)

Cinco mujeres con la misma marca de nacimiento se proponen desentrañar la verdad sobre su pasado y descubren una trágica red de mentiras hilada por un poderoso político.

Las cosas por limpiar (1/10/2021)

Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

Amor a primera bestia: Temporada 2 (7/10/2021)

Ha vuelto y es más bestial que nunca. Mira cómo seis nuevos solteros cambian la superficialidad por una serie de citas rápidas tan atrevidas como encantadoras.

Locke & Key: Temporada 2 (22/10/2021)

La serie de misterios mágicos basada en los comics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez regresa para una nueva temporada.

On My Block: Temporada 4 (4/10/2021)

Dos años después de tomar caminos separados, Ruby, Jamal, Monse y César enfrentan nuevas amenazas y deben poner a prueba su amistad.

Pretty Smart (8/10/2021)

Luego de mudarse con su vivaz hermana y tres compañeros de casa, la intelectual Chelsea descubre que la felicidad es algo que se vive y no que se estudia.

Trabajo incógnito (22/10/2021)

En esta organización secreta, todas las teorías conspirativas son ciertas, y mantenerlas en secreto es una tarea muy difícil.

Colin en blanco y negro (29/10/2021)

Esta serie dramática de Colin Kaepernick y Ava DuVernay explora la adolescencia de Kaepernick y las experiencias que llevaron al mariscal de campo a ser activista.

El tiempo que te doy (29/10/2021)

Lina se muda, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias en un intento por olvidar a su primer amor. Protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes.

Guía astrológica para corazones rotos: Temporada 1 (Próximamente)

Una serie cómica surrealista basada en la exitosa novela de Silvia Zucca.

Otra vida: Temporada 2 (14/10/2021)

¡Alerta máxima! Ahora que Niko y su tripulación han sido testigos del exterminio de todo un planeta, ¿habrá alguna opción de negociar con seres capaces de tal crueldad?

Dinastía: Temporada 4 (22/10/2021)

Una boda, un funeral, un nuevo miembro de la familia y mucho drama: eso es todo lo que está en juego para los Colby y los Carrington esta temporada.

Sexo, amor y Goop lab (21/10/2021)

En este reality, parejas decididas a lograr relaciones sexuales e íntimas más placenteras y profundas reciben la ayuda de Gwyneth Paltrow y un equipo de expertos.

Insiders (21/10/2021)

Un nuevo e innovador reality.

El amor es ciego: Brasil (6/10/2021, 13/10/2021 y 20/10/2021)

El experimento de las citas llega a Brasil, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen… sin conocer a la otra persona cara a cara.

Aventura bestial (22/10/2021)

El experto en vida silvestre Bradley Trevor Greive, en su alocado viaje por el mundo, presenta datos naturales curiosos, increíbles y completamente ciertos.

Seinfeld: Temporadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (1/10/2021)

El comediante neoyorquino Jerry y sus amigos hacen esta sitcom delirante sobre la nada misma que batió récords de permanencia en el aire.

Billions: Temporada 5 (2/10/2021 y 9/10/2021)

Aunque lo disimulan, Chuck y Axe están en guerra entre sí, pero con más secretos y aliados inesperados. Wendy evalúa su relación con ambos.

Nuevas películas en Netflix en octubre

Culpable (1/10/2021)

Degradado al servicio de emergencias, un policía intenta salvar a una angustiada interlocutora durante un día desgarrador de revelaciones… y ajustes de cuentas.

Hay alguien en tu casa (6/10/2021)

Makani y sus amigos de la secundaria Osborne intentan identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a alumnos y saca a la luz sus más íntimos secretos.

Nadie duerme en el bosque esta noche 2 (27/10/2021)

La secuela de la película de terror de 2020 llega con nuevos personajes y situaciones escalofriantes.

El ejército de los ladrones (29/10/2021)

En esta precuela de El ejército de los muertos, una misteriosa mujer acude a un empleado bancario con una propuesta audaz: robar cajas fuertes de máxima seguridad.

Distancia de rescate (13/10/2021)

Cargada de emotividad, la relación entre dos jóvenes madres una, visitante; la otra, lugareña desvela una inminente catástrofe ecológica y un colapso espiritual.

Fauces de la noche (20/10/2021)

Un joven conductor recoge a dos mujeres para una noche de fiesta. Pero, cuando descubre la verdadera naturaleza de sus pasajeras, su destino será luchar por su vida.

Mi hermano, mi hermana (8/10/2021)

El testamento de su padre los obliga a vivir juntos, y los hermanos Nik y Tesla, y los hijos de ella, intentan solventar sus diferencias para convertirse en una familia.

La batalla olvidada (15/10/2021)

Durante la crucial batalla del estuario del Escalda en la II Guerra Mundial, las vidas de un piloto, un soldado nazi y un reacio recluta se cruzan trágicamente.

Hipnótico (27/10/2021)

Jenn, que siente detenida su vida personal y profesional, acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales.

Calle de la Humanidad, 8 (20/10/2021)

París está en cuarentena por la pandemia, y los singulares residentes de un edificio de apartamentos deben adaptarse a su nueva vida… y a convivir con los demás.

Cuatro por cuatro (15/10/2021)

Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.

One Night in Paris (14/10/2021)

Hilarantes estrellas de stand up regresan a los escenarios más conocidos de París.

Angeliena (8/10/2021)

Tras una serie de difíciles revelaciones, una singular empleada de estacionamiento decide dejarlo todo para hacer realidad su sueño: viajar por el mundo.

El origen del mundo (29/10/2021)

Cuando el corazón le deja de latir, Jean‑Louis debe encarar sus conflictos edípicos y hacerle una difícil pregunta a su madre… o, de lo contrario, morirá en tres días.

Escapa del Undertaker (5/10/2021)

¿Podrán los chicos de The New Day sobrevivir a las sorpresas de la mansión del Undertaker? En este especial inspirado en la WWE, el destino del trío está en tus manos.

El viaje (15/10/2021)

Un esposo y una esposa, dispuestos a ponerle fin al matrimonio asesinando a la otra mitad, se dirigen a una cabaña remota… donde los espera un peligro aún mayor.

Historia de lo oculto (15/10/2021)

Un grupo de periodistas tendrá que convencer al invitado de un programa de TV a que exponga una conspiración que involucra al Gobierno con un aquelarre.

El lado bueno de las cosas(4/10/2021)

Un hombre con trastorno bipolar se muda a casa de sus padres y establece un vínculo con una joven viuda. Juntos, encontrarán una nueva forma de sanar.

Venom (9/10/2021)

Tras fusionarse con un simbionte extraterrestre que le otorga superpoderes, un reportero lucha a muerte contra un científico loco.

Hijos del odio (14/10/2021)

Alabama, 1960. El nieto de un líder del Ku Klux Klan cuestiona el racismo rampante y se convierte en un activista de los derechos civiles. Basada en una historia real.

Rescatando al soldado Ryan (1/10/2021)

Ocho soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa.

Triste San Valentín (4/10/2021)

Mientras sobreviven en su decadente matrimonio, Cindy y Dean rememoran su idilio, cuando la vida estaba llena de posibilidades y romance.

Rush: Pasión y gloria (5/10/2021)

Esta dramática representación de la intensa rivalidad entre los pilotos de carreras de los setenta Niki Lauda y James Hunt captura el contraste entre ambos.

El club de la pelea (1/10/2021)

Un zombi corporativo conoce al irresistible rebelde Tyler Durden. Juntos crearán una catártica y brutal sociedad secreta.

Al diablo con las noticias (1/10/2021)

Los 70 terminaron, y el anacrónico equipo de Channel 4 tratará de no perder su estilo mientras se une al primer canal neoyorquino de noticias durante las 24 horas.

El periodista: La historia de Ron Burgundy (1/10/2021)

Un importante reportero de San Diego tiene problemas con una reportera feminista que aparece y moviliza todo el canal con sus nuevas ideas.

Ma (7/10/2021)

Una mujer ayuda a un grupo de adolescentes a comprar alcohol y los deja usar su casa para divertirse… Pero su hospitalidad pronto se convierte en obsesión.

Vivir al límite (4/10/2021)

Kathryn Bigelow dirige este atrapante drama sobre uno de los equipos de élite de desactivación de explosivos del Ejército de EE. UU. que presta servicio en Irak.

Vanilla Sky (16/10/2021)

Un hombre que lo tiene todo (dinero, belleza y una mujer hermosa) lo pierde cuando su cara queda terriblemente desfigurada en un accidente de autos; al menos, eso parece.

Documentales y especiales

Esos locos años veinte: Temporada 1 (22/10/2021 y 29/10/2021)

En esta historia ambientada en Austin, Texas, un grupo de veinteañeros experimenta el amor, la amistad y la grandiosa aventura de crecer.

Aquí me encuentro (20/10/2021)

Después de que una prueba de ADN revela sus lazos de parentesco, tres primas adoptadas por familias estadounidenses viajan a China para buscar a sus padres biológicos.

Juego sucio: Volumen 1 (6/10/2021)

El delito y los deportes se entrecruzan en una docuserie que examina controversias y escándalos mundiales, con relatos de primera mano de los involucrados.

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (1/10/2021)

Colonia Dignidad, una secta liderada por un pastor carismático refugiado de Alemania, se convierte en cómplice de la dictadura de Pinochet.

Las películas que nos formaron: Temporada 3 (12/10/2021)

Escalofríos, gritos y conflictos detrás de escena: en esta divertida y reveladora serie documental se revelan las historias que esconden tus éxitos favoritos.

La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano (12/10/2021)

Acompaña el proceso creativo del nuevo musical de Nacho Cano basado en la historia de amor de la Malinche y Hernán Cortés, y la fusión de sus dos mundos.

Convergencia: Valentía ante una crisis (12/10/2021)

Mientras la pandemia de COVID‑19 profundiza vulnerabilidades en el mundo entero, héroes anónimos de todos los niveles de la sociedad ayudan a forjar un futuro mejor.

Diana: El musical (1/10/2021)

La deslumbrante y devastadora vida de la princesa Diana pasa a primer plano en este musical original filmado antes de su estreno oficial en Broadway.

La vocera (8/10/2021)

María de Jesús Patricio, también conocida como Marichuy, es la primera mujer indígena en postularse para la presidencia de México, con una campaña modesta pero radical.

Contenido infantil y familiar

Maya y los tres: Miniserie (22/10/2021)

Una princesa guerrera de inspiración mesoamericana emprende la misión de cumplir una antigua profecía para salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo.

Gatitas asustadizas: Temporada 1 (1/10/2021)

El día en que cumple 12 años, Willa recibe un preciado obsequio, que le abre la puerta a un mundo de brujería, animales parlantes y aventuras para vivir con amigas.

La película Pokémon: Los secretos de la selva (8/10/2021)

Koko crece en la selva con un Zarude solitario. Cuando conoce a Ash y Pikachu, descubre el mundo humano… ¡y un plan que amenaza con destruir su hogar!

El club de las niñeras: Temporada 2 (11/10/2021)

El mejor verano del mundo llega a su fin, y el club de las niñeras retoma los negocios y explora otra temporada de cambios… con la ayuda de dos nuevas integrantes.

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 6 (21/10/2021)

¡A abrocharse los cinturones! El tierno autito Cory Bólidos está de regreso para otra temporada de aventuras.

Mighty Express: Temporada 5 (12/10/2021)

¡Siguen las fascinantes megamisiones! Los trenes de Mighty Express se reúnen en las vías para entregar un enorme pato de goma, un robot gigante y toneladas de pizza.

El mundo de Karma (15/10/2021)

Karma, una estudiante con un enorme talento para el rap, balancea sus sueños y sus rimas mientras usa su talento, ambición y pasión para resolver cualquier problema.

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 3 (19/10/2021)

¡Gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida! Únete a Gabby y a Pandy Patas en esta nueva temporada de la serie de aventuras animadas.

Cuentos lúgubres del reino de Grimm (8/10/2021)

Hansel y Gretel dejan atrás las migas de su propio cuento para vivir otras historias clásicas de los Grimm (o inspiradas en ellos) en esta irreverente serie animada.

El origen de los guardianes (28/10/2021)

Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y otros héroes luchan contra un espíritu malévolo que intenta destruir la fe de los niños.

Todo el animé

The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz (1/10/2021)

Meliodas y sus amigos vuelven a la acción cuando una mágica y poderosa alianza amenaza la nueva era de paz y pone en peligro la existencia de todos.

Bright: Alma de samurái (12/10/2021)

En los primeros años de la Restauración Meiji en Japón, un samurái humano debe hacer equipo con un orco asesino para salvar a una elfina huérfana de su adversario.

Scissor Seven: Temporada 3 (3/10/2021)

Después de abandonar la Isla Pollo, Seven se desvía y termina en Xuanwu, donde hay una cuantiosa recompensa por su cabeza.

Periodo azul (9/10/2021)

Aburrido de la vida, el popular Yatora Yaguchi se sumerge en el hermoso pero implacable mundo del arte luego de encontrar inspiración en un cuadro.

Komi-san no puede comunicarse (21/10/2021)

En una escuela plagada de personajes únicos, Tadano ayuda a su tímida y antisocial compañera Komi a cumplir el objetivo de hacerse amiga de cien personas.

Violet Evergarden: La película (13/10/2021)

A pesar de que el mundo deja atrás la guerra y los avances tecnológicos traen cambios en su vida, Violet aún anhela volver a ver a su comandante.