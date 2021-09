El actor Evan Peters ganó su primer premio Emmy y se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada.

El premio de Peters fue por su trabajo en como el Detective Colin Zabel en la miniserie de HBO Mare of Easttown.

“Tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá por llevarme a Los Ángeles, ustedes estaban locos por hacer eso, pero vamos a beber esta noche”, dijo al recibir el reconocimiento.

El artista también aprovechó de agradecer “al increíble equipo de la serie… [y] a cualquiera que me haya ayudado en el camino… Este es un sueño hecho realidad para mí”.

El actor cerró dando las gracias también a la protagonista de la producción. “¡Y a Kate Winslet por ser Kate Winslet!”, dijo.

Pero mientras Peters celebraba, en redes sociales los cibernautas se divertían con bromas sobre Ryan Murphy, el creador de importantes series donde ha participado Evan.

Gran parte de la carrera del actor se ha enfocado en producciones de Murphy, como su saga de American Horror Story y Pose, por los cuales, según sus fans, no ha recibido grandes premios.

Mira aquí los comentarios

evan peters finalmente gano un EMMY lo merece tanto Eso pasa cuando escapas de ryan murphy 🙏🏼 — vicente (@pxsitions) September 20, 2021

Ryan Murphy finalmente liberó de su sótano a Evan Peters para que pudiera estar nominado y ganar un Emmy #Emmys https://t.co/SMbX8ZRQkI — Binomio (@BuenBinomio) September 20, 2021

El primer Emmy de Evan Peters ha sido sin la ayuda de tito Ryan Murphy.#Emmys2021 — Gabriel Cebrián (@Gaceru) September 20, 2021

Evan Peters necesitó apartarse de Ryan Murphy un rato para tratar de ganar un #Emmy y lo logró! #Emmys2021 — José Madrid (@josefco27) September 20, 2021

Bueno por lo menos Evan Peters por fin le va a empezar a ignorar los mensajes a Ryan Murphy — Daniel (@prietodaniel_) September 20, 2021

Mejor actor de reparto en serie limitada para Evan Peters por Mare of Easttown, ganando fuera del universo de Ryan Murphy#Emmys #Emmys2021 — Juancho Parada (@juanchoparada) September 20, 2021

ryan murphy viendo que evan peters acaba de ganar un emmy y que no ha sido por uno de sus papeles turbios en american horror story #emmys2021 pic.twitter.com/sCEFBQqrpr — alma (@milkawithoreo_) September 20, 2021

Moraleja: alejarte de una relación absorbente puede rendir frutos.

Dicha relación en el caso de Evan Peters sería Ryan Murphy, claro. pic.twitter.com/6Ej9lyAxbY — Axel Fritzler 🏳️‍🌈 (@NoSoyAlexOk) September 20, 2021

“Ryan Murphy después de que Evan Peters ganara por algo que no estaba relacionado con American Horror Story”

Ryan Murphy after Evan Peters won for something that not related to American Horror Story: pic.twitter.com/2nxYMb1If7 — tiara (@ATRIBECALLWEST) September 20, 2021

“La única vez que Evan Peters no trabaja con Ryan Murphy en AHS y termina obteniendo un Emmy 😂🔥”

The one time Evan Peters doesn’t work with Ryan Murphy on AHS and he ends up getting an Emmy 😂🔥 https://t.co/o9cjxHqxN9 — Christian Cortave (@CCortave24) September 20, 2021

“Ryan Murphy en su oficina porque Evan Peters no ganó un Emmy por su programa”