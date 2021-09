Finalmente, y tras una larga espera, Netflix trae de regreso al elenco de Sex Education. ¿Qué situaciones cómicas nos presentaran en esta temporada? ¿Qué ocurrirá entre Otis y Maeve? Sin duda hay gran expectación entre los fans.

La tercera temporada se estrenó en la plataforma de streaming de Netflix con un total de 8 capítulos donde podremos ver el reencuentro entre Otis y Maeve , quienes conversarán sobre aquel mensaje que Otis le envió pero que ella nunca llegó a escuchar, esto por culpa de Isaac.

En este regreso a clases, los personajes del Instituto de Moordale traen nuevas sorpresas, entre ellas, la inesperada relación que inician Otis y Ruby o un futuro incierto entre Eric y Adam.

Por otro lado, se unen al elenco de esta temporada la nueva directora, Hope, quien tiene la misión de establecer un orden en el Instituto.

Dentro de sus acciones autoritarias y retrógradas, la directora establece que ahora los alumnos deberán utilizar nuevos uniformes. Sumado a ella, también entra Cal, un personaje de género no binario que rápidamente entra en el radar de Jackson Marchetti.

Todos tienen a su personaje querido u odiado, bien en claro lo dejan los usuarios de Twitter ya que tan pronto se supo del estreno, comenzaron a bombardear con mensajes.

¿El más odiado? Según Netflix Update, el chico de la silla de ruedas, Isaac Godwing, esto debido a sus acciones durante la temporada pasada.

Por otro lado, se han formado dos corrientes de fans que creen que la pareja perfecta no sería entre Otis y Maeve, sino más bien entre Otis y Ruby en esta nueva temporada.

“Ok llámame loco pero Otis y Ruby es mejor que Otis y Maeve”, señaló en Twitter un usuario.

“Yo si Otis y Maeve no se reúnen al final del primer episodio Sex Education”, compartió otro.

Me if Otis and Maeve don’t get together by the end of the first episode #SexEducation pic.twitter.com/gAnaQTFDHV

— Kieran Maddison (@KieranMaddison7) September 17, 2021