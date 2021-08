La actriz Sarah Jessica Parker compartió en Instagram fotos del set de la serie de HBO Max, And Just Like That, la secuela de Sex and the City, mostrando a una nueva integrante del elenco.

En la fotografía aparece Parker (“Carrie”) junto a sus conocidas coprotagonistas Cynthia Nixon (“Miranda”) y Kristin Davis (“Charlotte”) y también a la actriz Nicole Ari Parker, dando a entender que ocupará el espacio dejado por Kim Cattrall (“Samantha”) en el famoso cuarteto de amigas.

“Oh, muy bien. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío hasta bien entrada la noche”, escribió Sarah Jessica bajo la foto que compartió en Instagram y que las muestra en un abrazo grupal. “¡Las veré mañana, chicas!”, agregó.

Nicole Ari Parker republicó la foto de su colega y escribió “Estos hermosos seres”, agregando: “Gracias #SJP por mantener a todo el lugar unido en una noche tan larga y calurosa”.

De acuerdo a Entertainment Weekly, la actriz se unió al elenco de And Just Like That el mes pasado e interpretará a un personaje llamado Lisa Todd Wexley, descrita como “una madre de tres hijos en Park Avenue”.

Recordemos que And Just Like That seguirá las vidas de los personajes que ya conocimos en Sex and the City: Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Davis). La única de las protagonistas originales que no estará es Kim Cattrall, quien habría tenido problemas con Parker y por eso decidió no participar.

Otros antiguos actores del elenco que regresan son Chris Noth, David Eigenberg, Mario Cantone, Willie Garson y Evan Handler.

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie, que se está filmando en Nueva York.

Cómo justificarán la ausencia de “Samantha”

En febrero pasado, Casey Bloys, director de contenidos de HBO Max, detalló a TV Line cuál sería el giro argumental que explicaría la ausencia de Samantha en la trama.

“(Los guionistas) no están tratando de decir que estos personajes están reviviendo sus 30 años. Es en gran parte una historia sobre mujeres de 50 años, y están lidiando con cosas con las que la gente se enfrenta a los 50”, dijo Bloys.

“Al igual que en la vida real, hay gente que entra en tu vida, y hay gente que se va. Las amistades se desvanecen y comienzan otras nuevas. Así que creo que todo será muy indicativo de las etapas reales de la vida… Están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que todo debería sentirse como algo orgánico, y los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50 “, añadió.