Mientras la próxima parte de la serie Sex and the city, denominada And just like that, continúa rodándose en Nueva York, desde la producción de HBO Max revelaron recientemente que sumaron a tres actores al elenco que interpretarán a Lily, Brady y Rose.

Recordemos que la trama cuenta la historia de cuatro amigas que retratan a mujeres de entre los 30 y 40 años. Así, se abordan temas como la sexualidad, el aborto, el cáncer, la vida laboral, el éxito y las relaciones sexuales ocasionales.

En esta ocasión, el reboot contará con las actuaciones protagónicas de las ya conocidas Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). En esta nueva producción no participará la actriz Kim Cattrall (Samantha Jones).

Desde HBO Max, a través de un comunicado, revelaron que se suman al elenco Cathy Ang como Lily Goldenblatt, Niall Cunningham como Braddy Hobbes y Alexa Swinton como Rose Goldenblatt. También estará Cree Cicchino como la novia de Brady, Luisa Torres.

Este nuevo capítulo de Sex and the city sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años hasta la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

El reparto previamente anunciado incluye a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Los productores ejecutivos de la serie son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King.