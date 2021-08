Probablemente una de las películas más populares de Will Smith, luego de En Busca de la Felicidad, es Soy Leyenda. Sin embargo, existen algunos usuarios de internet, partidarios del movimiento antivacuna, que han estado usando esta película como excusa y argumento para no recibir la inoculación.

Para contextualizar, Soy Leyenda es una película de ciencia ficción estrenada en 2007. Es dirigida por Francis Lawrencen y está protagonizada por Smith, quien interpreta a un ex virólogo del ejército de Estados Unidos, quien cree que es el único sobreviviente luego de que la humanidad mutara a una especie de zombies tras un virus modificado genéticamente para tratar el cáncer.

No obstante, un grupo de personas antivacunas han estado posteando diferentes publicaciones en redes sociales que la vacuna contra el coronavirus podría generar una reacción similar en las personas inoculadas.

Por esta razón, es que uno de los guionistas de la producción, Akiva Goldsman, decidió intervenir en redes explicando que la historia es “ficción” y que sólo había sido un invento inspirado en la novela de 1954 del mismo nombre.

“Las personas que se oponen a las vacunas han hecho circular ampliamente en las redes sociales esa afirmación sobre la trama de la película. Pero la plaga que convirtió a las personas en zombis en la película fue causada por un virus reprogramado genéticamente, no por una vacuna”, indica The New York Times tras una mujer que sostenía que una vacuna generó ese cambio en las personas.

Ante esto, Goldsman sostuvo en su cuenta de Twitter que “Oh. Dios mío. Es una película. Me lo inventé. No es. Real”.

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021

El medio The Washington Post dio a conocer el año pasado que un hombre aseguró que no confiaba en las vacunas debido a lo ocurrido en la pelícua. “Me encanta esa película, por todo tipo de razones. Pero eso da un poco de miedo. No quiero ser un zombie”, señaló el hombre al medio antes citado en esa oportunidad.

Incluso, el mismo Will Smith en una entrevista durante que dio durante 2020, llamó a todas las personas a respetar los protocolos sanitarios y confesó “sentirse culpable” por promover la desinformación luego de hacer la película en cuestión, según recoge Entertainment Weekly.