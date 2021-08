La semana pasada se entrenó la cinta Escuadrón Suicida 2, creada y dirigida por el famoso director James Gunn (Guardianes de la Galaxia).

En la cinta basada en los cómics de DC tuvo bastante humor negro, escenas de violencia y muerte, culminando con el deceso de varios personajes, incluyendo algunos principales.

*ALERTA SPOILER: Si no has visto la película te recomendamos seguir leyendo después.

Al respecto, Gunn, en conversación con Variety, reveló que que el sangriento final de Escuadrón Suicida 2 estuvo a punto de serlo aún más, pues originalmente pretendía que muriera uno de los antihéroes más queridos por la audiencia.

“En el final original que presenté, un personaje principal murió y un personaje principal no murió”, dijo el cineasta, para luego revelar que en pretendía que Ratcacher 2 (interpretada por Daniela Melchior) fuera asesinada y sobreviviera Polka-Dot man (David Dastmalchian), quien en la cinta es aniquilado por el enorme monstruo extraterrestre, Starro.

“Y el personaje principal que murió fue Ratcatcher 2. Ella era tan dulce, sentí que estaba demasiado oscuro. No es que no amemos a Polka-Dot Man. Lo hacemos. Simplemente no pude matarla. Así que cedí”, indicó.

En una reciente entrevista, Daniela Melchior dijo que le gustaría ver a su personaje en el Universo Extendido de DC como una verdadera supervillana, pese a que aún no se ha confirmado su continuidad en próximos filmes.

Cabe destacar que Ratcacher 2 se convirtió en uno de los personajes favoritos de la cinta tras su estreno, y hasta el mismo Gunn la ha descrito como “el corazón de la película”.

Por otro lado, Gunn aclaró que nunca estuvo dentro de sus planes matar a Harley Quinn (Margot Robbie) o Bloodsport (Idris Elba), protagonistas de la entrega, así que desde el inicio ellos sí o sí sobrevivían. “No, eso nunca sucedía”, expresó el director.

Gunn aseguró que Warner Bros dio libertad de guion y le tenía permitido a matar a los personajes que quisiera.