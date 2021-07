Hace algunos días se estrenó en Netflix la nueva serie animada de He-Man, la que si bien ha recibido críticas positivas, también ha sido objeto de una polémica entre algunos fans.

Específicamente, hay un detalle en la producción, llamada Masters of the Universe: Revelation, que no ha gustado a cierta parte de los seguidores de la popular franquicia.

Ojo: si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de algunos aspectos de la trama, te recomendamos que no sigas leyendo.

Concretamente, la serie ha recibido críticas ya que He-Man, héroe y personaje principal de la serie ochentera, se sacrifica para derrotar a Skeletor en el primer capítulo.

De esta manera, en esta ocasión su rol pasa a ser más bien secundario a lo largo de los cinco episodios, principalmente con apariciones en flashbacks. En cambio, el protagonismo se lo lleva Teela, el personaje de Sarah Michelle Gellar.

El hecho de que el Príncipe de Eternia no sea el rostro central de esta nueva serie, y que por el contrario, el rol protagónico sea femenino, ha llevado a una parte de los fans a realizar “review bombing” para así bajar la puntuación en portales como IMDB.

Y aunque Kevin Smith, creador de la serie, afirmó que He-Man estará presente en la segunda parte de Masters of the Universe: Revelation, la polémica no se ha detenido.

Es así como en entrevista con Variety, Smith se refirió a la controversia, señalando: “Ha sido interesante ver quién es un fan de verdad, porque cualquiera que diga ‘hombre, He-Man no sale lo suficiente’ o algo similar no entiende la serie en la que está basada”.

“Había episodios en los que perdía la espada y nunca se convertía en He-Man. No es como si He-Man siempre salvara el día. Sus amigos le ayudaban. Ese era el maldito punto de la serie”, sostuvo.

“Veo a la gente decir en Internet ‘hombre, ¡se quieren deshacer de He-Man!’. ¿En serio crees que Mattel Television, quienes me han contratado y me han pagado, quieren hacer una maldita serie de ‘Masters del Universo’ sin He-Man? Crezcan de una puta vez, hombre”, añadió.

Eso no es todo, ya que posteriormente, a través de sus redes sociales, quiso trollear a los haters con una ácida publicación.

Mientras se encuentra preparando la tercera entrega de Clerks, el productor y director ha compartido un tuit en el que señaló que tiene planeado que el personaje de Brian O’Halloran, Dante Hicks, muera en el primer acto de la película, lo que -a todas luces- es un dardo para quienes han destrozado la serie animada.

“Mis sentidos narrativos me dicen que el público ama universalmente ese tipo”, escribió, adjuntando una foto en la que aparece en “modo zen”.

I turn 51 a week from today, as we start shooting CLERKS III. But at noon, the cast reads the script aloud for the first time! Wait until @BrianCOHalloran finds out we kill off his character in the first act! My storytelling senses tell me audiences universally love that trope… pic.twitter.com/0Pd5GxeaLN

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 26, 2021