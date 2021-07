James Cameron reveló que escribió parte del guión de Terminator II mientras estaba bajo los efectos del éxtasis.

En una reciente entrevista con The Ringer a propósito del aniversario número 30 del filme, el cineasta señaló que dicha droga, además de una canción de Sting, lo llevó a desarrollar la idea del personaje de John Connor.

“Recuerdo estar sentado ahí, drogado con éxtasis, escribiendo notas para Terminator”, señaló en la conversación.

“Y me llamó la atención la canción de Sting, la que dice ‘I hope the Russians love their children too’ (Espero que los rusos también amen a sus hijos)”, añadió.

“En ese momento pensé: ‘¿Sabes qué? La idea de una guerra nuclear es tan contrapuesta a la vida misma’. Ahí es donde apareció el chico”, sostuvo.

La canción a la que se refiere Cameron corresponde a su álbum debut como solista The Dream of the Blue Turtles, lanzado en junio de 1985.

Estrenada en 1991, Terminator II: el juicio final se convirtió en un verdadero éxito tanto en la taquilla como también en cuanto a la crítica, siendo considerada hasta el día de hoy como una de las mejores películas de acción de la historia.