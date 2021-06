El protagonista del documental nominado al premio Oscar El Agente Topo, Sergio Chamy (87), se refirió recientemente a sus últimas semanas, luego de haber tenido que viajar hasta Estados Unidos para ser parte de la ceremonia, junto a reconocidas celebridades internacionales. “Una aventura en mi vida”, confesó.

La producción, dirigida por Maite Alberdi, no logró llevarse el galardón más reputado de la industria cinematográfica contra el filme Mi maestro el pulpo, el pasado 25 de abril.

En conversación con Eli de Caso y Gianella Marengo en el programa Conectados con Eli (Movistar TV), Chamy contó que, para él, el primer desafío fue la tecnología. “Yo siempre he pensado que el celular es para llamar y para que me llamen, entonces cuando se trataba de mandar mensajitos todos los días y contar lo que yo veía todos los días, los primeros días se me complicó un poco”, advirtió. No obstante, todo se solucionó luego que recibiera ayuda.

“Para mí, desde que empecé con la película, fue verdaderamente una aventura. Inicié una aventura a estas alturas de mi vida (…) no es menor. Pero me gustó, me fue gustando y cada vez que me podían requerir para algo, yo estaba. Cuando me dijeron que tenía que ir a los Oscar, ahí estaba”, agregó.

La expectación estaba, además, porque Chamy nunca se había subido a un avión y el viaje al país norteamericano fue su primera experiencia en el transporte. No obstante, dijo que “ni sentí cuando partió”.

Para él, tras el filme, “el mensaje se tiene que entender. Siempre la persona puede, aunque tenga mucha cantidad de años. Si está bien de aquí (se apunta la cabeza)…“.

Recordemos que El Agente Topo gira en torno a Sergio, un hombre viudo que es contratado por un investigador privado para cumplir una misión secreta en un asilo de ancianos. Así es como se interna en el recinto con el objetivo de averiguar sobre la salud y los tratos que recibe una paciente.

Allí, Sergio lucha por cumplir su trabajo mientras inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar.

Al respecto, comentó que “el amor por los ancianos tiene que salir desde la casa (…) creo que esas cosas uno las va atesorando para el futuro. Uno piensa así porque yo también voy para allá. Todos vamos a llegar a un punto en que necesitamos mucho amor y ayuda”.

Asimismo, agregó que durante el rodaje se fijó en que “estas abuelitas lo que necesitaban era amor, pero amor del bueno. Que fueran los nietos, los hijos. Eso es lo que necesitaban, porque ahí tenían de todo en el hogar”.

Tras la entrega del galardón a la competencia, el equipo de El Agente Topo compartió un video en que Chamy sostiene que “me siento triste, porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas. Fue un sacrificio de tres meses, de estar ahí en el hogar”.

