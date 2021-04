El documental nacional El Agente Topo, que emocionó a muchas personas por el mensaje que transmitió sobre la vida de los adultos mayores en nuestro país, no logró llevarse el premio Óscar.

La producción, nominada en la categoría Mejor Documental, fue vencido por El Pulpo, situación que dejó múltiples reacciones en los chilenos.

El filme, dirigido por Maite Alberdi, cuenta la historia de Sergio Chamy, un hombre viudo de 83 años que es contratado por una agencia de investigación privada para ser espía en una residencia de larga estadía para adultos mayores.

No obstante, ante múltiples reacciones, fue el mismo Sergio Chamy, protagonista del documental, quien comentó que “pensé que podíamos ganar por el contenido del documental”.

“Me siento triste, porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas. Fue un sacrificio de tres meses, de estar ahí en el hogar”, dijo don Sergio en un video posteado en la cuenta de Instagram de Maite Alberdi.

En dicho video, el adulto mayor mencionó estar feliz por haber conocido Estados Unidos y a personas diferentes y que también verá el documental El Pulpo.

It’s never too late to have an adventure… and what an adventure it has been! #TheMoleAgent #SeeSeniors pic.twitter.com/GaCnk9T8Hz

— The Mole Agent (@moleagentfilm) April 26, 2021