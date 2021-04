Tras el éxito de Wandavision y The Falcon and the Winter Soldier, Disney+ quiere seguir con su buena racha, esta vez con Loki.

Este lunes se liberó un nuevo adelanto de la esperada serie de Marvel, donde se explica en más detalle la trama de la producción que debutará el 11 de junio.

El tráiler oficial presenta al Dios de las mentiras quien, luego de huir con el Teseracto, se siente como un pez fuera del agua al llegar a un mundo en problemas con la burocracia de la TVA (Time Variance Authority).

Loki sale de la sombra de su hermano Thor, en una nueva serie que transcurre después de los acontecimientos de AVENGERS: ENDGAME.

Tom Hiddleston vuelve a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant se unen a él.

La dirección de Loki está a cargo de Kate Herron, y Michael Waldron es el guionista principal.