El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, David Rubin, ha revelado algunos detalles sobre cómo será la gala de los Óscar que tendrá lugar el próximo 25 de abril y que, entre sus principales novedades y con el objetivo de huir de un evento virtual, se celebrará en dos lugares, el tradicional escenario del Dolby Theatre y la icónica estación de autobuses de Los Ángeles Union.



“Estamos a menos de dos meses de un espectáculo de los Óscar que se celebrará en Los Ángeles Union Station y en teatro Dolby. ¡Un espectáculo que sin duda será único y memorable!”, señala Rubin al inicio de una carta dirigida a los miembros de la Academia publicada por Variety en la que, tras la lectura este lunes 15 de marzo de la lista de nominados a la 93.ª edición de los premios, ofrece algunas pistas sobre cómo será la gala, que fue retrasada casi dos meses para intentar sortear, en la medida de lo posible, el impacto del coronavirus.

Una ceremonia que, asegura el presidente de la Academia, respetará todas las medidas de seguridad y restricciones derivadas de la pandemia, en a la que solo asistirán los nominados, sus acompañantes y los presentadores y que no celebrará su tradicional fiesta, The Governors Ball, después de la entrega de premios.

“Esta edición los que asistan a los premios en persona serán nominados, sus acompañantes y los presentadores”, dice la misiva en la que asegura que “la salud y la seguridad de nuestros miembros y los nominados al Óscar son nuestra principal preocupación, por lo que hemos tenido que tomar algunas decisiones necesarias sobre algunos de nuestros eventos previos a la semana de los Oscar”.

Este año la Academia, por tanto, no sorteará entradas a la ceremonia entre los miembros de la Academia y tampoco celebrarán emblemáticos eventos presenciales como el tradicional Almuerzo de los Nominados o las proyecciones de las películas nominadas.

Rubin concluye su misiva destacando que “en un año marcado por tanta incertidumbre” lo único “incuestionable” es que Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh son “el trío ideal de productores para montar una gala de los Oscar como ningún otra” y “honrar las películas extraordinarias, memorables actuaciones y logros en la realización cinematográfica del pasado año”.

‘Mank’ de David Fincher, con diez nominaciones, es la cinta que parte como gran favorita en esta 93.ª edición de los premios de la Academia. Tras el filme de Fincher que relata el proceso de creación del guión de ‘Ciudadano Kane’, seis películas aparecen con seis nominaciones cada una. Se trata de ‘Nomadland’, ‘Minari, historia de mi familia’, ‘El padre’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘El juicio de los 7 de Chicago’ y ‘Sound of metal’. También parten con muchas opciones ‘La madre del blues’ y ‘Una joven prometedora’ con cinco candidaturas cada una.