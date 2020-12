Hace algunos días Disney presentó todas las novedades que está preparando para los próximos años, incluyendo los proyectos que tendrá Marvel.

En ese contexto, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige anunció que el personaje Cassie Lang retornará en la tercera entrega de Ant-Man, titulada Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero con otra actriz.

En Avengers: Endgame la versión adolescente de dicho rol estuvo a cargo de la actriz Emma Fuhrmann, pero en la próxima cinta estará bajo la responsabilidad de Kathryn Newton, una artista revelación de los últimos años que ha sido parte de series como Big Little Lies y The Society, y la película Pokémon: detective Pikachu.

La noticia, sin embargo, no le hizo gracia a Fuhrmann, quien en Twitter contó que no tenía idea del cambio. “Solo quería venir aquí y decir que veo todos sus amables mensajes ❤️ Gracias por todo su apoyo. Ha significado el mundo para mí”, comenzó.

“Estaba tan triste como todos ustedes al escuchar las noticias el jueves. Solo puedo esperar que esto signifique que hay algo más para mí en el futuro de la MCU (Universo cinematográfico de Marvel) ”, añadió.

“Siempre estaré agradecido de haber sido parte del MCU y la película más grande de todos los tiempos. Ser actriz sigue siendo mi pasión número uno y espero con ansias lo que depara el futuro”, cerró.

I will always be grateful to have been a part of the MCU & the biggest movie of all time. Being an actress is still my #1 passion & I look forward to what the future holds.

