El elenco de Emilia Pérez no ha tenido unas semanas tranquilas en el último tiempo. A la controversia por las declaraciones de su director sobre la lengua española, se sumó esta semana la polémica en torno a la actriz protagonista, Karla Sofía Gascón, quien fue duramente criticada por antiguas publicaciones en sus redes sociales.

La reacción fue tal que Gascón optó por borrar sus tuits y cerrar su cuenta en X llamada @karsiagascon.

Karla Sofía Gascón niega comentarios racistas

“Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro”, comenzó diciendo la actriz en conversación con CNN en Español, donde además aseguró que se le había “crucificado” sin un juicio.

“Se me ha juzgado, se me ha condenado, y sacrificado, y crucificado, y apedreado sin un juicio, y sin opción a defenderme. Estos días yo no sabía lo que estaba sucediendo, a mí me dijeron ‘hay unos tuits que han salido’, y yo digo, pero bueno, si yo no he hecho nada en este mundo malo, ¿qué es lo que tengo que ocultar?”, señaló Gascón.

“Ni siquiera he podido valorar qué cuáles eran los tuits, o qué es lo que decían exactamente, qué era lo que ocurría en ellos. (…) Se han dedicado a buscar, a juntar, a ver si juntando todas las cosas que había dicho en un momento, que había escrito, (…) y así parece que es una persona muy mala y la sacamos justo cuando más daño puede hacer, cuando están justo en las votaciones”, agregó.

Al respecto, la actriz que encarna a Emilia Pérez también aprovechó la instancia para asegurar que, sobre sus afirmaciones, “la mayoría son falsas, de las que están saliendo, que la mayoría ni siquiera reconozco que las he escrito yo”.

“He luchado y he apoyado siempre, por su puesto, a las personas negras que son la causa con la que yo más me siento identificada en estos momentos, porque han sido un pueblo que han masacrado y violentado y apartado en muchas ocasiones de nuestra historia, de la sociedad y en las que yo me siento muy reflejada con lo que me está pasando a mí ahora en este momento”, manifestó.

A continuación puedes encontrar algunos de los tuits atribuidos a Gascón que reflotaron en los últimos días:

Dichos de Karla Sofía Gascón contra Selena Gomez

Entre las declaraciones que reflotaron en el último tiempo, una de las más polémicas fue un antiguo tuit dirigido a Selena Gomez, en el cual la describe como “una rata rica que se hace la pobrecita cada vez que puede y que nunca dejará de molestar a su exnovio y a su esposa”.

Consultada por el entrevistador, Gascón dijo que “jamás he dicho nada de mi compañera, jamás me referiría así. Hay muchas cosas de estas que están saliendo porque ya crean de todo tipo de cuestiones, entonces no sabemos ni los que son de verdad”.

“Le escribí precisamente (a Gómez), le mandé el post este que me mandaron y le dije, ‘oye que sepas que esto no es mío’. Y me respondió automáticamente ‘sabes que estoy contigo al 200%’, y así ha sido todo el mundo conmigo, porque me conocen de verdad”

“A mí lo que me está dando lástima es que yo, después de una interpretación que creo que ha sido maravillosa, que he dejado 3 o 4 años de mi vida en esta película, trabajando como loca, que tenga que estar en esta situación”.