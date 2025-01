Hace algunas semanas se dio a conocer que Emilia Pérez, la cinta de Jacques Audiard, logró nada menos que 13 nominaciones a los Premios Óscar, lo que configura un récord para una cinta hecha fuera de Estados Unidos.

Pese a aquel éxito, la producción no ha estado ajena de las críticas. En EEUU ha sido calificada como una gran obra, mientras que en México la valoración ha sido, más bien, negativa.

Un ejemplo de esto es el juicio expuesto por James Cameron, director de Titanic, quien sostuvo en una entrevista: “Lo que vi que me dejó boquiabierto fue a Emilia Pérez. Ya la he visto tres veces. No se parece a ninguna otra película que se haya hecho, ¿sabes? Creo que es audaz, es atrevida, tiene una visión. Está muy bien ejecutada. Es una hermosa obra cinematográfica”.

Por su lado Eugenio Derbez, célebre actor mexicano, dejó en claro que: “Yo estaba viéndola con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?”, además de emprender contra la actriz Selena Gómez, cuya interpretación tachó de “indefendible”.

Lo cierto es que el filme ahora enfrenta otra situación incómoda, también en Latinoamérica. Esto debido a la viralización de una antigua entrevista a Jacques Audiard, en donde se refiere de forma peyorativa al idioma Español.

Se trató de una conversación efectuada en agosto pasado, cuando la producción ya estaba grabada, con el medio francés Konbini.

“Yo había estudiado español en el colegio y me gustó la idea de escribir y cantar en ese idioma. Yo que canto en francés o en inglés, estaba muy feliz. Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, estaría deseando hacerla”, indicó.

“Ya se sabe, el español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes”, agregó.

🇫🇷🎬 "El español es un lenguaje de país emergente, de pobres y de migrantes" El director de la película Emilia Pérez (2024), Jacques Audiard, se refirió así a la lengua española, en una entrevista para la televisión francesa realizada en agosto pasado

Lo anterior contrasta bastante con otra entrevista que dio a France 23, tras el estreno de la cinta, cuando expresó: “El español es una lengua profundamente conmovedora. Es realmente una lengua de canto, canción y poesía”.

🎬🍿 "El español es una lengua profundamente conmovedora. Es realmente una lengua de canto, canción y poesía": Jacques Audiard, director de '#EmiliaPérez'.

Claramente lo anterior le ha valido críticas, en redes sociales, en gran cantidad de países de Latinoamérica.

En su mayoría los usuarios lo han tildado de “xenófobo”, “racista”e incluso “hipócrita”, por declaraciones posteriores, donde aseguraba estar “enamorado de México”.

Los dichos de Audiard se suman a las enormes críticas que la película ha enfrentado en su estreno en esta parte del mundo, donde se la ha acusado de banalizar la lacra del narcotráfico y ofrecer una imagen estereotipada del país.

Además, en las últimas horas Karla Sofía Gascón, protagonista, fue acusada de haber ‘roto una de las reglas de la Academia de Hollywood’, por criticar al equipo de la película Aún estoy aquí, asi como el entorno de su protagonista, la también nominada al Oscar Fernanda Torres.