Diversos medios internacionales y las redes sociales han explotado con lo que sería una noticia sin luces previas: al parecer, Margot Robbie está embarazada de su primer hijo junto a Tom Ackerley.

Las alertas se encendieron luego de que se viralizaran una serie de fotografías del matrimonio paseando por un muelle, donde la protagonista de “Barbie” luce una “pancita de embarazada”.

Robbie aparece en las imágenes con un top blanco, y bajo él, su estómago asoma levemente. Al lado de ella aparece el productor de cine Tom Ackerley, con quien lleva 8 años de matrimonio.

De hecho, People consignó que fuentes cercanas a su medio confirmaron la noticia, sin embargo, ni la actriz ni su pareja se han pronunciado oficialmente al respecto.

El mismo sitio detalló que intentaron contactarse con representantes de ambas celebridades, sin embargo, no habían recibido respuesta alguna.

Robbie y Ackerley se conocieron durante el rodaje de “Suite francesa”; cinta en la que él trabajó como asistente de dirección, recoge Cosmopolitan.

Ambos comenzaron siendo sólo amigos, sin embargo, aquello cambió con el paso del tiempo.

Tal medio consigna también que el matrimonio suele llevar una vida bastante alejada del foco público, por lo que estas fotografías, con mayor razón, han desatado una ola de reacciones -en su mayoría positivas- en redes sociales por parte de cibernautas.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj

— 21 (@21metgala) July 7, 2024