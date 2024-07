Muere a los 63 años Jon Landau, productor de "Titanic" y "Avatar" y mano derecha de James Cameron

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El productor de cine estadounidense Jon Landau, ganador del Óscar por "Titanic" (1997) y colaborador clave de James Cameron, falleció a los 63 años en Los Ángeles. Landau, reconocido por su trabajo en "Avatar", recibió tres nominaciones al Óscar y produjo grandes éxitos como "Titanic" y "Avatar: The Way of Water". Su carrera incluyó supervisar éxitos de taquilla como "Home Alone" y trabajar estrechamente con Cameron en Lightstorm Entertainment. Landau continuaba impulsando la franquicia de "Avatar" con futuras secuelas programadas hasta 2031.