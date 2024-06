A comienzos de esta semana, el cantante puertorriqueño Don Omar informó a sus seguidores a través de redes sociales que se le había diagnosticado con cáncer.

Sin entregar mayores detalles al respecto, solo pidiendo apoyo, el artista reveló este martes en la misma red social que, “hoy me levanté sin cáncer y agradecido”.

Ahora, a través de su cuenta de Twitter, reveló una esperanzadora noticia y es que le dieron el alta tras la intervención.

“Mi operación fue todo un éxito y mi recuperación va bastante avanzada. Hoy me envían de regreso a la casa. Les quiero, gracias por las oraciones”, escribió en la plataforma.

Pese a que el cantante no ha entregado más detalles de la intervención, el animador del programa de farándula de Univisión “El gordo y la flaca”, Raúl de Molina, aseguró que le habrían extirpado un riñón.

Tal como recoge People en Español el presentador de televisión cubano habría recibido una llamada del mismo Don Omar.

“Ayer tuve una gran alegría alrededor de las 18:15 horas de la tarde, cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada, era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien”, comenzó contando.

A lo que agregó: “Todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice ‘ya me quitaron el cáncer"”.

“Me dice él hace un minuto que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el riñón derecho, así que de aquí del programa hermano te mando los mejores deseos”, afirmó. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por el artista ni nadie de su círculo cercano.