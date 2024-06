El reconocido chef, Gordon Ramsay, reveló a través de sus redes sociales que sufrió un grave accidente en bicicleta el fin de semana recién pasado.

La celebridad del rubro culinario compartió en su cuenta de Instagram un video donde relató lo que le había sucedido, además de hacer un llamado a utilizar los elementos de seguridad cuando se anda en bicicleta.

En tal publicación, Gordon mostró cómo quedó su cuerpo tras el gran accidente: exhibió un enorme hematoma situado en todo el costado izquierdo de su torso.

Gordon Ramsay sufrió grave accidente en bicicleta

“Tengo suerte de estar aquí de pie”, agregó el chef en su video.

Al pie de la publicación, Ramsay escribió lo siguiente: “Tengo un mensaje muy importante para todos los papás por ahí… ¡USEN CASCO! Esta semana tuve un accidente muy grave mientras andaba en bicicleta en Connecticut”.

En el mismo post, Gordon aclaró estar bien y sin ninguna fractura ni lesión grave a pesar de lo grave de su percance.

“Estoy un poco magullado, parezco una papa morada. Estoy agradecido por todos los médicos, enfermeras y el personal del Hospital Lawrence + Memorial en New London que me cuidaron y me revisaron, pero estoy más agradecido por mi casco que me salvó la vida“, añadió el chef.