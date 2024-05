Sophie Turner, actriz de Game Of Thrones, ha enfrentado en los últimos meses una ola de críticas y acusaciones injustas respecto a su rol maternal, exacerbadas por su separación de Joe Jonas, su esposo durante cuatro años.

Tras el anuncio de su divorcio en septiembre pasado, a través de un comunicado en Instagram donde afirmaban haber tomado la decisión mutua de “terminar amistosamente nuestro matrimonio”, los medios y las redes sociales no tardaron en distorsionar la narrativa alrededor de su separación, aseguró Turner.

Los rumores sobre la supuesta negligencia de la actriz en sus responsabilidades maternales se hicieron eco en los tabloides y sitios de chismes.

Cabe recordar que en ese entonces una fuente anónima comentó a TMZ que a “ella le gustan las fiestas, él prefiere quedarse en casa. Tienen estilos de vida diferentes”.

Las acusaciones contra Sophie Turner se intensificaron cuando se difundieron imágenes de ella en una fiesta de clausura en Birmingham para “Joan“, un drama de ITV en seis partes inspirado en la vida de Joan Hannington, una famosa ladrona de joyas del Reino Unido.

Un titular decía que Sophie Turner andaba de fiesta “sin preocuparse por el mundo”. Mientras tanto, Joe Jonas era presentado como el padre ejemplar, visto frecuentemente por los paparazzi cuidando devotamente a sus dos hijas, Willa y Delphine.

En una entrevista con Vogue, Turner compartió su dolor y frustración sobre estos días difíciles y aseguró que “esos fueron los peores días de mi vida”.

“Recuerdo que estaba en el set, tenía contrato para otras dos semanas y no podía irme. Mis niñas estaban en Estados Unidos y no podía ir a verlas porque tenía que terminar Joan. Y todos esos artículos comenzaron a salir… Me dolía porque realmente me torturo por cada decisión que tomo como madre; la culpa de mamá es muy real. Simplemente, tenía que decirme a mí misma, ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena mamá y nunca has sido de las que salen de fiesta"”, reveló.

Sumado a ello, Sophie Turner confesó que pese a que sabía internamente que recibiría una demanda por custodia de su exesposo, se enteró de ella mediante la prensa.

“Entonces empezaron las historias de ‘madre caprichosa’. Es incomprensible la cantidad de gente que se inventa cosas y las publica basándose en una foto. Una imagen vale más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que yo no había escrito, producido o protagonizado. Fue chocante. Todavía estoy en shock“, admitió la actriz sobre el quiebre.