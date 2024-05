Netflix anunció este miércoles la continuación de la serie “3 Body Problem” (“El Problema de los Tres Cuerpos”), cuya primera temporada se estrenó en marzo.

“Estamos encantados de poder contar esta historia hasta su épica conclusión”, indicaron en un comunicado conjunto David Benioff, D.B. Weiss -ambos conocidos por Game of Thrones-, y Alexander Woo -por True Blood-, directores de la serie. “Desde que leímos la última página de la magnífica trilogía de Cixin Liu, esperábamos poder llevar al público hasta el fin del universo con nosotros. Allá vamos”.

3 Body Problem has been renewed!

“We’re thrilled that we get to tell this story through to its epic conclusion. Ever since we read the last page of Cixin Liu’s magnificent trilogy, we hoped we’d be able to bring the audience to the end of the universe with us. Here we go!” —… pic.twitter.com/JuvQJPdJys

