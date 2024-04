En conversación con Willy Sabor en Es la hora de tu podcast, Miguelito se sinceró respecto a su bullado paso por “Tierra Brava“.

Derechamente, el exMCC se refirió a las polémicas que surgieron tras sus actitudes y acciones dentro del reality para con algunos de sus compañeros y compañeras, por las cuales fue tachado tanto en redes como en medios de “acosador” y “mal genio”, entre otras cosas.

José Luis Martínez, panelista del programa de diálogo, le consultó al comediante si se arrepentía de algo sucedido en el encierro en Perú, a lo que Miguelito contestó que “en lo personal, no, porque obviamente la gente, algunas cosas; algunas actitudes mías se las tomó para mal”.

Miguelito tras su paso por “Tierra Brava“

Aquello, según él, “porque los programas de farándula sembraron eso. Se encargaron de que la gente tuviera ese enfoque, pero en lo personal no (me arrepiento), porque la cosa más comentada fue el piquito que le di a la Fran Undurraga, pero ellos no saben que yo soy amigo con ella, somos amigos de años“, argumentó.

“Somos amigos con la Fran, no somos yuntas, uña y mugre, pero estuvimos también en “El Discípulo del Chef“, la gente quizás no sabía eso (…). Yo no me percaté que ella se había limpiado el piquito que yo le di, porque si yo me doy cuenta, obviamente le hubiera pedido disculpas, le habría preguntado si le molestó“, continuó el también actor.

A ello, el comediante agregó que en el reality de Canal 13 “habían cosas peores que pasaban adentro, y nunca salieron al aire”. “Quizás salí trasquilado por el tema de la edición, que la gente no le gustó porque ellos no estuvieron 24/7 adentro. No saben las cosas que pasaban, no saben cómo uno llegaba al enojo que mostraban, porque obviamente te muestran enojado, pero no muestran el antes“, justificó Miguelito.

“Yo nunca le falté el respeto a nadie, ni a los varones ni a las mujeres, jamás. En los tiempos que yo llevo en la televisión, jamás, nunca (…)”. El exMorandé con Compañía opinó que aquello que le había sucedido (escrutinio público) había sido por discriminación, pues no se hicieron los mismos juicios hacia sus compañeros que “eran modelos”.

“Lo que pasa es que los programas de farándula se encargaron de meter eso en la cabeza a la gente. Según ellos que yo me hacía el niño para meterme a la cama de las chiquillas para abusar de ellas, eso dijeron, para manosearlas, y yo jamás me pasé rollos con ninguna. Si fuera así, yo no fuera amigo de la Guarén, de la Dani Castro, con ella, la que dormí. La Shirley, con ella dormí. Yo nunca he negado que he dormido”, continuó el humorista.

“Cuando yo era soltero yo tenía amigas, y amigas con derecho, que son diferentes. Yo allá (Tierra Brava) nunca entré con la intención de pasarme rollos con nadie, porque yo afuera tengo mi esposa. Jamás. “, cerró el ahora exchico reality.