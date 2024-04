Delta Burke, actriz que interpretó a Suzanne Sugarbaker en la ochentera sitcom americana, “Designing Women“, realizó una íntima confesión en una reciente entrevista.

La estrella de hoy 67 años reveló a Chelsea Deavantez, en el podcast “Glamorous Trash”, que durante el tiempo en que trabajó filmando “Filthy Rich“, utilizó cristales de metanfetamina para intentar bajar de peso, según consignaron varios medios internacionales.

Tal como recogen People y Los Angeles Times, Burke ya había estado con un tratamiento farmacológico para la baja de peso antes de recurrir a la droga previamente mencionada.

Delta Burke confesó que utilizó metanfetamina para adelgazar

Y es que, cuando estaba aún en la escuela de teatro en Londres (previo a su radicación en Estados Unidos), su médico le recetó unas pastillas coloquialmente conocidas como “Black Beauties” (nombre callejero para las anfetaminas, explica USA Today), las cuales eran ilegales en USA.

“Para mí eran como medicina (las “Black Beauties”): tómalas en la mañana para no comer. No era algo recreativo. Después de desarrollar tolerancia a cualquier cosa, ya no funcionaba más”, dijo Delta respecto a las píldoras, motivo que la llevó a buscar otra respuesta.

Mientras estaba en el rodaje de “Filthy Rich“, Burke recibió el consejo de usar metanfetamina en forma de cristales para conseguir su objetivo.

“Nadie sabía sobre la metanfetamina cristalina en ese momento (años 80)”, declaró la intérprete en el podcast, detallan los medios citados. A ello, la actriz añadió que le explicaron que debía “picar” los cristales y “esnifarlos”.

Burke no se sintió cómoda con tal método, por lo que relató que añadió la droga a un jugo de arándanos y se la bebió. People detalló que la estrella de Hollywood tomaba un vaso antes de ir a trabajar en “Filthy Rich“, y que luego de ello “no comía durante cinco días”.

Aún así, Delta reveló que la discriminación en su contra por su peso continuó: “Todavía decían ‘tu trasero es demasiado grande. Tus piernas son demasiado grandes (…), ahora miro esas fotos (de antes) y digo: ‘Era una diosa increíble"”.