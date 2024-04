Anoche, Myriam Hernández recibió en Santiago el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena SCD, en una ceremonia que contó con diversos homenajes. Uno de ellos, fue el de la cantante chilena Mon Laferte, quien presentó una reversión de un clásico de la baladista.

A través de un videoclip, Laferte presentó su interpretación para “Huele Peligro”, acompañada sólo de dos guitarristas.

La secuencia, registrada en una sola toma y dirigida por Camila Grandi (la misma realizadora detrás del documental “Te amo”, que estrenará Netflix sobre Laferte), muestra al trío tocando desde una cocina, con sonido directo y en formato acústico.

“Es uno de los premios más significativos de mi carrera, ha sido muy emocionante y me llena de orgullo recibir todo este cariño por parte de los músicos de mi país”, señaló Myriam en la ceremonia.

“Yo siempre lo he dicho, con todo respeto, que sí me siento profeta en mi tierra por el reconocimiento que siempre me ha dado Chile, con el cariño y apoyo del público y la consideración de los medios de comunicación, las radios, la crítica y de mis colegas contemporáneos y nuevos artistas que me lo han hecho saber”, agregó.

La cita, además, contó con las actuaciones de Quique Neira (para una versión en reggae de ‘Se me fue’), Nicole (‘El hombre que yo amo’), acompañada en piano por Valentín Trujillo, y Shirel (‘Ay amor’).

El célebre Paul Anka y Karol G, quien estuvo el fin de semana en Chile, también saludaron a la artista a través de videos.