La recordada película protagonizada por Jennifer Garner, Si yo tuviera 30, cumplió 20 años esta semana y su producción todavía se pregunta por el desconocido paradero del vestido Versace que utilizó la actriz en una de las escenas más icónicas.

En exclusiva con la revista People, Susie DeSanto, diseñadora de vestuario de la película, reveló que el vestido original de la escena del primer baile de “Jenna Rink” siendo adulta, desapareció después de ser utilizado.

DeSanto comentó que nunca esperó que el vestido se volviera tan icónico y se buscara en las tiendas incluso en la actualidad. De hecho, lo eligió sin pensarlo demasiado.

“El vestido realmente no fue premeditado. La cultura tomó el vestido y lo siguió“, aseguró.

¿Quién tiene el vestido de ‘Si yo tuviera 30’?

La diseñadora asegura que ni ella, ni Jennifer Garner conservaron el vestido después del rodaje y que según los conductos debió ser enviado a una bodega donde podría volver a utilizarse, pero se perdió en el camino.

“Estábamos ​​en Los Ángeles. Para empezar, no había muchos de esos vestidos de Versace. Fue una tirada muy limitada, así que creo que alguien encontró ese vestido en una tienda de segunda mano en Nueva York (para Sex and the City). Pero no creo que fuera el vestido de Jen. Su vestido se fue a un almacén y, lamentablemente, pudo terminar en algún vertedero“, explicó.

DeSanto plantea que la situación es extraña porque si el vestido original que usó Jennifer estuviera en algún lugar, los coleccionistas ya lo habrían encontrado.

Pese a los intentos, nadie sabe donde terminó, ni siquiera Versace, que también ha intentado buscarlo. “El vestido ni siquiera sabe lo popular que se volvió. Simplemente desapareció“, concluyó.